Boeing прекращает производство самолетов модели 737 Max

Американская компания Boeing временно прекращает производство самолетов модели 737 Max, поскольку их возвращение к полетам оказалось под вопросом. Руководство концерна в Чикаго сообщило о своем решении в понедельник, 16 декабря.

С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max. В апреле Boeing сократил объемы производства с 52 до 42 самолетов в месяц. Тогда глава компании Деннис Мюленбург заявил о намерении сконцентрироваться на обновлении программного обеспечения для Boeing 737 Max, чтобы вернуть эту модель к полетам.

Как уточнили в руководстве концерна, за прошедшее время в ангарах скопились около 400 самолетов, которые нельзя передать заказчикам до тех пор, пока не будет получено разрешение на возобновление их эксплуатации.

Ранее, 12 декабря, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о том, что авиапроизводителю не следуют возлагать надежды на быстрый возврат проблемных моделей к полетам. Расчет авиаконцерна на то, что разрешение на эксплуатацию Boeing 737 Max может быть получено еще до конца текущего года, глава FAA Стив Диксон назвал "нереалистичным".

Авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air разбился вскоре после взлета в октябре 2018 года. Аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. В результате крушений погибли 346 человек. Причиной крушений могли стать недостатки конструкции и проблемы с программным обеспечением.

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