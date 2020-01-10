 Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2020

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Мир

Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет

Общая стоимость контракта американского авиастроительного концерна с Эр-Риядом составила в пересчете около 1,85 млрд евро.

Здание штаб-квартиры Boeing в Чикаго (фото из архива)

Американский авиастроительный концерн Boeing поставит Саудовской Аравии более 1000 новых противовоздушных и противокорабельных ракет, а также проведет модернизацию ракет, приобретенных ранее. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в министерстве обороны США.

Общая стоимость контракта составила в пересчете около 1,85 млрд евро. Соглашения о поставке противокорабельных ракет Boeing заключил также с Бразилией, Катаром и Таиландом. 

Из-за скандала с крушением двух самолетов Boeing 737 MAX концерн оказался в глубоком кризисе. В октябре 2018 года его самолет Max 8 потерпел крушение в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019 года вследствие аварии еще одного авиалайнера Boeing в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max, эксплуатация самолетов этой модели запрещена во всем мире.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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