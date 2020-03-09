 Boeing завершил тестовые полеты пассажирского самолета 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2020

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Мир

Boeing завершил тестовые полеты пассажирского самолета 737 Max

В процессе повторной сертификации авиалайнера Boeing 737 Max пройден важный этап - трехдневные испытательные полеты. Теперь концерну предстоит проанализировать собранные данные.

Самолет Boeing 737 Max

Американский авиастроительный концерн Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершили тестовые полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 Max. В среду, 1 июля, FAA сообщило об окончании трехдневных испытаний в процессе повторной сертификации среднемагистральной модели, эксплуатация которой была запрещена по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

Одной из задач испытаний являлась проверка работы бортового программного обеспечения, прежде всего, системы улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала причиной крушений самолетов этой модели.

Возобновление полетов не ранее сентября

Для повторного допуска Boeing 737 Max к полетам необходимо пройти еще несколько этапов, в частности, проанализировать данные, собранные во время тестовых полетов. Возобновление эксплуатации 737 Max возможно не ранее сентября 2020 года.

После авиакатастроф, унесших жизни 346 человек, Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было приостановлено.

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