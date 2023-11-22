Bloomberg: В плане ЕС - долгосрочная военная поддержка Киева

План ЕС с обязательствами в сфере безопасности для Украины включает механизм долгосрочной военной поддержки, обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности страны. Об этом сообщило во вторник, 21 ноября, агентство Bloomberg , журналисты которого смогли ознакомиться с проектом документа.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в начале 2023 года страны G7 договорились выработать ряд двусторонних гарантий безопасности для Украины, направленных на сдерживание возможной российской агрессии в будущем.

Со своей стороны, Украина обязалась продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной и судебной сферах, а также в области безопасности и обороны. Некоторые ключевые союзники Киева стремятся заключить с Киевом двусторонние соглашения по гарантиям безопасности уже в этом году, напоминает Bloomberg.

Основные положения плана ЕС по обязательствам в отношении Украины

По данным агентства, план ЕС основан на этих двусторонних обязательствах и включает, кроме прочего, следующие пункты: "предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники", мобилизующий европейскую оборонную промышленность; тренировка украинских военных; углубление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью с целью наращивания ее возможностей и выравнивания стандартов.

Также в плане упоминаются улучшение возможностей Украины по противостоянию кибер- и гибридным угрозам и дезинформации; поддержка усилий Киева по разминированию и решению проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками боеприпасов; оказание помощи Украине в проведении реформ, связанных с процессом ее вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать их незаконному обороту; поддержка Украины при ее переходе на новые источники энергии и в обеспечении ядерной безопасности; обмен спутниковыми и разведданными.

В документе отмечается, что помощь в поставках оружия будет по-прежнему осуществляться через так называемый Европейский фонд мира (European Peace Facility) - механизм, возмещающий государствам-членам расходы на поставки вооружений Украине.

Неопределенность с выделением Украине 20 млрд евро на 4 года

Между тем изначальный план ЕС выделить 20 млрд евро на финансирование вооружений для Киева на период в четыре года рискует быть сорванным, поскольку ряд стран - членов ЕС не согласовали условия этого плана, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

На этом фоне в Евросоюзе надеются согласовать "хотя бы" выделение 5 млрд евро в следующем году с обязательством продолжить оказывать Украине помощь в будущем, добавил источник агентства.

Ожидается, что послы государств - членов ЕС обсудят этот план уже на текущей неделе, а лидеры этих стран - в декабре. Кроме того, он должен лечь в основу консультаций между Украиной и странами "большой семерки", указывается в публикации.

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