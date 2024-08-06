Bloomberg уволило репортера после материала о Гершковиче

По данным CNN, главный корреспондент Bloomberg News по делам Белого дома уволена. Главред агентства заявил о служебном расследовании после преждевременной публикации статьи об освобождении репортера WSJ.

Агентство Bloomberg News уволило своего главного корреспондента по делам Белого дома Дженнифер Джейкобс и приняло дисциплинарные меры в отношении ряда других сотрудников после преждевременной публикации статьи об освобождении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила американская вещательная корпорация CNN.

"В прошлый четверг мы преждевременно опубликовали материал об освобождении Гершковича и других заключенных, что могло поставить под угрозу согласованный обмен, в результате которого они были освобождены", - написал главный редактор Bloomberg Джон Миклтвейт в служебной записке сотрудникам . "Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов, благодаря которым этой редакции доверяют во всем мире", - отметил он.

По словам Миклтвейта, было проведено всестороннее расследование, за которое отвечал редактор Bloomberg News, контролирующий соблюдение журналистских стандартов. По его итогам были приняты дисциплинарные меры. Bloomberg News также пересмотрит редакционную практику, чтобы не допустить "повторения подобных провалов", заявил Миклтвейт. Он добавил, что лично написал письмо каждому из освобожденных заключенных. Кроме того, Миклтвейт извинился перед Эммой Такер - главным редактором The Wall Street Journal. "Это была явно их история, (освещение. - Ред.) которой они должны были возглавить", - написал он.

"Мы ежедневно публикуем тысячи материалов, многие из которых становятся сенсационными новостями. Мы очень серьезно относимся к точности. Но мы также обязаны поступать правильно. В данном случае мы этого не сделали", - говорится далее в записке.

"Репортеры не имеют итогового права голоса"

В свою очередь журналистка Дженнифер Джейкобс, которая восемь лет проработала в Bloomberg News и с ноября 2016 года занимала пост главного корреспондента по Белому дому, отрицает свою вину в произошедшем.

"При подготовке материала об освобождении Эвана я работала совместно с редакторами, придерживаясь редакционных стандартов и рекомендаций", - написала она в Twitter. "Я ни разу не сделала ничего, что заведомо противоречило бы эмбарго администрации или подвергло бы риску кого-либо из участников (обмена. - Ред.)".

"Репортеры не имеют итогового права голоса, когда будет опубликована та или иная история или под каким заголовком", - отметила Джейкобс. "Цепочка событий, имевшая место здесь, может произойти с любым репортером, которому поручено освещать новости. Именно поэтому в редакционных процессах существуют системы сдержек и противовесов", - добавила она.

В Bloomberg News не говорят, показывали ли материал руководству

Материал о Гершковиче и других заключенных изначально был опубликован в 07.41 утра по времени Восточного побережья. Позднее он был обновлен в 08.59.

"Предыдущая версия этой статьи была исправлена, чтобы отразить, что американцы еще не освобождены", - говорилось в примечании редакторов, добавленном к обновленной версии.

Между тем, как отмечает The Guardian, материал такого уровня перед публикацией, вероятно, должен был быть показан руководству Bloomberg News.

Представитель агентства отказался ответить на вопросы газеты о расследовании, в том числе о том, кто из руководства видел статью, дали ли они зеленый свет для ее публикации и был ли кто-то из них также уволен.

CNN: Bloomberg отказалось снять материал после звонка из Белого дома

По словам источника CNN, Белый дом проинформировал репортеров из ряда новостных организаций об обмене около 08.00 утра и ввел эмбарго, назвав более позднее время для публикации.

После того как материал был размещен на сайте, Белый дом позвонил в редакцию и попросил удалить статью, поскольку Гершкович и другие заключенные еще не были освобождены, добавил источник. Bloomberg отказалось снять материал.

"Речь не шла о нарушении эмбарго, - в свою очередь заявил CNN представитель The Wall Street Journal. - В материале говорилось, что Эван был освобожден, хотя на самом деле он еще не был освобожден. Мы рады, что Bloomberg исправило это".

Обмен заключенными между Западом и Россией

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа. Из российских колоний были освобождены в общей сложности 16 человек - среди них политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане ФРГ, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков, отбывавший в ФРГ пожизненный срок.