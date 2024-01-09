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Bloomberg: Киев и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде

Жан Рофе
9 января 2024 г.

По данным источников Bloomberg, G7 и некоторые страны Глобального Юга в декабре обсудили с представителями Украины возможности мирных переговоров с РФ. Большого прогресса стороны не достигли.

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Флаг Украины с голубем мира
Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

В Саудовской Аравии 16 декабря 2023 года прошла тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга, на которой обсуждалась украинская "формула мира". Об этом сообщило во вторник, 9 января, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тайной встречу в Эр-Рияде решили сделать для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя "более комфортно", принимая решение об участии. Такой формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение условий мира и принципов потенциального взаимодействия Украины с Россией в будущем, пояснили собеседники агентства.

Среди участников со стороны стран Глобального Юга были высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции. При этом Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты на эту встречу своих представителей не отправили. Бразилия прислала письменное заявление.

Встреча большого прогресса не принесла

"Существенного прогресса" по итогам обсуждений достигнуто не было, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Украина и страны G7 "продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией".

Киев и его союзники настаивают на том, что достижение мира невозможно без учета территориальной целостности и суверенитета Украины. Они также считают, что президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков стремления к переговорам.

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Материал Bloomberg

US and Allies Met Secretly With Ukraine on Peace Plan
www.bloomberg.com