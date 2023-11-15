Bloomberg: США незаметно нарастили военную помощь Израилю

Пентагон "незаметно" нарастил объемы военной помощи Израилю, поставляя ему в соответствии с запросами, кроме прочего, дополнительные ракеты с лазерным наведением для парка боевых вертолетов "Апач", 155-миллиметровые снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров, и новые транспортные средства для армии. Об этом сообщило во вторник, 14 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов внутренний список министерства обороны США.

Документ с запросами Израиля на поставки вооружений под названием Israel Senior Leader датирован концом октября, в настоящее время он курсирует по Пентагону, следует из публикации. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, запрошенное Израилем вооружение уже было поставлено или Пентагон работает над тем, чтобы предоставить его со складов в США и Европе.

Так, по состоянию на конец октября было поставлено 36 000 снарядов к пушкам калибром 30 мм, 1800 боеприпасов для индивидуального оружия пехоты гранатомета M141 BDM и не менее 3500 приборов ночного видения, говорится в отчете.

Военная помощь Израилю от США

Представитель Пентагона отказался комментировать эти данные, однако в заявлении американского оборонного ведомства было подчеркнуто, что Вашингтон "задействуют рычаги по нескольким направлениям - начиная с внутренних запасов и вплоть до промышленных каналов США, - чтобы гарантировать, что у Израиля будут средства, чтобы защитить себя".

Помощь в обеспечении безопасности продолжает поступать практически ежедневно, говорилось далее в документе. Отмечается, что США оперативно поставляют Израилю высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а также ракеты для системы ПВО "Железный купол", и оборудование для оказания медицинской помощи.

Нападение ХАМАСна Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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