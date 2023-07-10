Bloomberg: Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

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Партнерские отношения Берлина с Москвой остаются замороженными. Из-за агрессивной войны России против Украины с членами правительства столицы РФ не может быть никаких контактов, говорится в ответе канцелярии Сената Берлина в ответ на запрос парламентской группы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Как пояснил глава канцелярии Сената Флориан Граф (Florian Graf), мэр Москвы Сергей Собянин, будучи непостоянным членом Совбеза РФ, разделяет ответственность за агрессивную войну. Кроме того, он ни разу не выступил с критикой российского вторжения в Украину. Продолжение отношений с Москвой на официальном уровне означало бы, что Берлин легитимирует московское правительство. Такая позиция нанесла бы ущерб столице ФРГ.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы заручиться поддержкой участников встречи в вопросе присоединения его страны к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский прибудет на саммит в среду, 12 июля, сообщили собеседни Bloomberg, знакомые с ситуацией.

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Правительство Германии готовит новый комплексный пакет военной помощи Украине. В ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе будет объявлено об "очень существенной" поставке техники, заявил в понедельник в Берлине высокопоставленный представитель правительства. Он отказался раскрыть дальнейшие детали и оставил без комментария вопрос, войдут ли в новый пакет помощи крылатые ракеты "Таурус", предоставить которые просил Киев.

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Отряды теробороны в Белгородской области в ближайшее время получат оружие, пообещал губернатор области Вячеслав Гладков. В первую очередь будут вооружены члены батальонов, расположенных вдоль границы с Украиной, заявил Гладков. Он добавил, что вооружение будет передано "в рамках действующего законодательства".

К настоящему времени в теробороне региона, по словам Гладкова, состоят три тысячи человек. Сейчас формируется еще один полк численностью три тысячи человек.

Российское законодательство не позволяет вооружать участников теробороны. Российские депутаты уже неоднократно предлагали изменить эти нормы и вооружить тероборону.

Брюссель не против поставок Киеву кассетных боеприпасов из США

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Генштаб ВС РФ принял решение о переброске спецподразделения Росгвардии "Ахмат" "на сложное бахмутское направление". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя заявление Кадырова о передислокации спецназа "Ахмат", командир батальона "Свобода" Петр Кузик, чье подразделение сражается в районе Бахмута, в эфире "Радио Свобода" рассказал , что украинские военные пока не видели чеченских бойцов. Кузик добавил, что появление чеченцев в Бахмуте вряд ли повлияет на ход боев, так как эти бойцы "не являются чем-то серьезным".

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Брюссель одобрительно относится к решению США поставлять кассетные боеприпасы Украине в рамках готовящегося пакета военной помощи от США, сообщает корреспондентка DW из штаб-квартиры Евросоюза. "Это, конечно, вопрос, который должны решать страны-поставщики боеприпасов и Украина. Но в целом мы поддерживаем поставку боеприпасов, чтобы Украина могла защищаться", - заявила официальная представительница внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

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88% украинских беженцев, нашедших приют в Польше, намерены вернуться домой. 17% из них планируют уехать в течение ближайших трех месяцев. Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев со ссылкой на результаты исследования, проводившегося с апреля по май 2023 года. 8% респондентов еще не определились с этим вопросом, и только у 4% украинцев в Польше нет надежды на возвращение домой, указывают авторы опроса.

Одним из самых важных факторов для возвращения в Украину является безопасность - это условие назвали 93 % опрошенных. Для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% готовы вернуться при отсутствии проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором станет поддержка в процессе возвращения и в реинтеграции.

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Достигнуто согласие по исключению плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО из мер, которые должна выполнить Украина на пути вступления в Североатлантический альянс, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал Кулеба в Twitter.

"Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - отметил он. "Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса", - добавил украинский министр.

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

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