Bloomberg: Предложения Porsche по электротопливу потрясли ЕС

Германский автопроизводитель Porsche и итальянский автоконцерн Ferrari добиваются вывода машин на электротопливе (E-Fuel) из-под запрета ЕС на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом в субботу, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg.

E-Fuel - это - углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Оно производится с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа.

Требования Porsche и Ferrari "потрясли Брюссель", передало Bloomberg. По его данным, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в кулуарах заседания кабинета министров Германии 5 марта, в ходе которого, вероятно, будет обсуждаться вопрос об электротопливе.

Предложения Ferrari и Porsche нашли отклик у политиков в ФРГ

Подход Ferrari и Porsche нашел отклик среди германских политиков, в частности - у министра финансов ФРГ, лидера либеральной Свободной демократической партии Кристиана Линднера (Christian Lindner), пишет издание.

По его данным, Линднер и министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing), который на этой неделе озвучил угрозу Берлина блокировать законодательство ЕС, опираются на общественное мнение. Примерно три четверти респондентов в ФРГ хотят, чтобы их новый автомобиль был оснащен двигателем внутреннего сгорания, следует из опроса, проведенного Nordlight Research в ноябре 2022 года. Виссинг возложил бремя поиска нового приемлемого решения на ЕС, указало Bloomberg.

На этом фоне позиция германского и итальянского автопроизводителей вызвала критику других представителей автопромышленности, которые вкладывают миллиарды евро в вывод на рынок электромобилей, констатировало издание.

Европарламент запретил выпуск автомобилей с ДВС с 2035 года

Европейский парламент (ЕП) 14 февраля окончательно одобрил запрет на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Большинство евродепутатов проголосовало за запрет на продажу в ЕС машин с бензиновыми и дизельными моторами через 12 лет. В результате окончательно была утверждена договоренность, достигнутая ЕП и странами Евросоюза еще в октябре 2022 года.

Между тем вопрос об использовании E-Fuel отдельно изучала Еврокомиссия. Правительство Германии добивалось на уровне ЕС положения, согласно которому автомобили на электротопливе не должны подвергаться запрету.

Новые правила согласованы в рамках "зеленых" планов ЕС "Fit for 55", цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в Евросоюзе на 55 процентов к 2030 году.

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