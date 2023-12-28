Киев ждет срочной встречи с союзниками из-за проблем бюджета

Киев срочно нуждается в макрофинансовой помощи, чтобы в начале 2024 года поддерживать работу правительства, говорится в письме премьера Шмыгаля союзникам, с которым ознакомился Bloomberg.

Украина добивается срочной встречи с международными финансовыми донорами в связи с "исключительно высокой неопределенностью" наполнения государственного бюджета в начале будущего года. В письме координационной группе доноров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости получения в январе финансовых средств для покрытия основных нужд бюджета, сообщило в четверг, 28 декабря, агентство Bloomberg, ознакомившееся с документом.

"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", - говорится в письме. Шмыгаль призвал доноров сконцентрироваться сейчас на неотложной помощи Украине в 2024 году - выделении средств на поддержание работы правительства, выплаты учителям, госслужащим и пенсионерам, а не на долгосрочных задачах - координации ресурсов для восстановления и экономического оздоровления страны после войны.

Украинский премьер также призвал организовать встречу доноров уже в январе. "Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", - говорится в письме.

Кроме того, в документе содержится призыв к донорам начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины. Кремлю "приходится платить за войну и разрушения - и это будет основным источником восстановления" в ближайшие годы, заявил Шмыгаль.

Выделение помощи Украине блокируют Венгрия в ЕС и республиканцы в США

Украина не может получить средства из обещанной Европой и США финансовой помощи в объеме около 110 миллиардов евро. В Евросоюзе Венгрияс июня нынешнего года блокирует выделение макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро. В Брюсселе готовят запасные планы на случай, если Будапешт продолжить блокаду. Решение по этому вопросу планируется принять саммите ЕС 1 февраля.

В США республиканцы с сентября блокируют выделение помощи Украине, которое возможно только с одобрения Конгресса. Белый дом просил выделить на помощь Украине 61,3 млрд долларов. Республиканская партия отказывается согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

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