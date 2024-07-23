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Bloomberg: ЕС предложил схемы продления заморозки активов РФ

Олег Соколенко
24 июля 2024 г.

Первое предложение предусматривает бессрочную заморозку активов с регулярным пересмотром, второе - продление санкций в отношении России раз в 18, 24 или 36 месяцев.

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Разводной ключ в цветах флагов Евросоюза и США и рублевая монета
На Западе заморожены активы ЦБ РФ на сотни миллиардов евроФото: picture alliance/dpa

Европейский Союз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов российского Центробанка на более длительное время. Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 23 июля, сославшись на проект предложения. Разработать такую схему ЕС просили США.

Первый вариант предусматривает бессрочную заморозку активов ЦБ РФ, которая будет регулярно пересматриваться. Вторая схема - это продление санкций, обеспечивающих заморозку, раз в 18, 24 или 36 месяцев. Сейчас они пересматриваются раз в полгода.

Использование активов РФ для помощи Украине

На саммите "Группы семи" (G7) в июне было достигнуто соглашение о том, что страны "большой семерки" до конца года выделят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов США (46 млрд евро), используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада активов РФ. Большая их часть - примерно 191 млрд из 260 млрд евро - хранится в европейском депозитарии Euroclear, который в 2023 году получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств. Именно эта прибыль пойдет на погашение выданного Киеву кредита.

Однако в Вашингтоне, как пишет Bloomberg, обеспокоены тем фактом, что режим санкций в отношении России требует продления раз в шесть месяцев единогласным решением всех стран Евросоюза. Так, Венгрия не раз блокировала инициативы ЕС по помощи Украине. Поэтому Вашингтон попросил Брюссель разработать схему, которая гарантировала бы, что заморозка активов ЦБ РФ продлится дольше - и соответственно, кредит останется обеспеченным.

О конфискации российских активов речи не идет

Страны G7 договорились использовать прибыль от активов России, но сами активы не конфисковывать, хотя США и Великобритания, по данным СМИ, настаивали на "более смелых вариантах".

Bloomberg 9 июля со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале года Саудовская Аравия предостерегла "большую семерку" от изъятия российских активов: королевство пригрозило в этом случае продать часть европейских долговых обязательств. Эр-Рияд владеет французскими и другими европейскими облигациями на десятки миллиардов евро, и их продажа не оказала бы существенного влияния на рынок, уточнило агентство. Однако, по его данным, еврочиновники обеспокоены, что примеру королевства могли бы в этом случае последовать другие страны.

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