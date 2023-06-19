Bloomberg: ЕС готовится выделить Украине 50 млрд евро

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 июня.

На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 июня (время московское).

++03.40++

Евросоюз готов выделить Украине пакет финансовой помощи в объеме 50 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этими планами. Указывается, что данные средства должны будут помочь правительству Украины профинансировать текущие расходы, а также оплатить меры по восстановлению страны.

++02.25++

В небе над Киевом работает система ПВО, в городе объявлена воздушная тревога. Между тем ВВС Украины сообщают об угрозе применения ударных беспилотников.

++01.50++

В Запорожской области около полуночи прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Суспiльне новини" со ссылкой на своих корреспондентов. "В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится далее в посте.

В ночь на 20 июня воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Позже военные сообщили об угрозе применения в этих регионах баллистического вооружения.

Зеленский заявил об отсутствии у ВСУ потерянных позиций

++01.00++

"У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них (ВС РФ. - Ред.) - только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения к согражданам.

При этом он отметил, что побеседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком об оборонных нуждах Украины, и заверил, что у украино-британского сотрудничества в этой сфере "будет весомое продолжение".

++00.05++

Украинским военным сложно продвигаться, поскольку Россия бросила все силы на то, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Украинские военные под Донецком, 18 июня 2023 года Фото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

При этом "самый большой удар", по ее словам, еще впереди. "Не стоит измерять результат работы исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий значительно больше", - предупредила Маляр.

Она отметила, что Россия концентрирует немало своих усилий на востоке и продолжает там наступать, даже несмотря на то, что украинские войска сейчас наступают на нескольких направлениях с юга. По оценке Маляр, это связано с тем, что Россия по-прежнему ставит себе цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: