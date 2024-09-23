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Экономика и бизнесСША

Bloomberg: Apollo предложит миллиардные инвестиции в Intel

Роман Сулима
23 сентября 2024 г.

Компания по управлению активами предложила инвестировать в испытывающего финансовые трудности технологического гиганта Intel до 5 млрд долларов. При этом конкурент Qualcomm сделал предложение о поглощении.

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Логотип компании Intel
Испытывающая финансовые трудности компания Intel рассматривает два крупных финансовых предложения одновременно Фото: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

Американская компания по управлению активами Apollo Global Management предложила инвестировать в американскую компанию Intel до 5 миллиардов долларов (4,5 млрд евро), сообщило вечером в воскресенье, 22 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные "осведомленные источники".

В настоящий момент менеджмент испытывающего финансовые трудности технологического гиганта взвешивает предложение Apollo, уточнили агентству источники. Они добавили, что окончательных решений пока нет, а размер потенциальных инвестиций может измениться, предположив также, что эти переговоры вполне могут сорваться, что приведет к отсутствию сделки.

Intel отказалась комментировать сообщение Bloomberg, а Apollo не ответила на запрос агентства Reuters о комментарии. Акции компания Intel, которая когда-то была самым крупным чипмейкером в мире, потеряли с начала года почти 60 процентов своей стоимости, отмечает Reuters. Ранее в этом году Apollo заявила, что приобретет 49 процентов акций совместного предприятия, связанного с новым производственным комплексом Intel в Ирландии, за 11 миллиардов долларов (около 10 млрд евро).

Конкурент Intel ведет переговоры о поглощении

Тема инвестиций в Intel стала открытой вскоре после того, как компания Qualcomm обратилась к Intel с предложением об изучении возможности приобретения известного производителя компьютерных чипов. По данным Reuters, гендиректор Qualcomm Кристиано Амон лично участвует в переговорах о приобретении имеющей 50-летнюю историю Intel. По данным агентства, эти обсуждения также находятся на ранней стадии. Ранее Qualcomm также рассматривала возможность приобретения части бизнеса Intel по разработке чипов.

Как отмечает Bloomberg, под руководством генерального директора Пэта Гельсинджера Intel работала над дорогостоящим планом по внутренним изменениям и привлечению новых продуктов, технологий и внешних клиентов. Однако эта инициатива привела к серии ухудшающихся отчетов о доходах, которые подорвали доверие к компании и в результате вылились в потери в десятки миллиардов долларов.

Intel отложила строительство завода в ФРГ на 30 млрд евро

Строительство комплекса по производству микрочипов Intel в Магдебурге приостановлено на два года, сообщил Гельсинджер 16 сентября. Это должно было стать крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории Германии: оно оценивалось в 30 млрд евро, причем треть этой суммы - 9,9 млрд евро - было готово предоставить в виде субсидий правительство ФРГ. Проект предполагал создание около 3000 рабочих мест первоначально должен был начать производство в 2027 году.

По данным Intel, затраты для компании, которая сейчас борется с потерями, оказались слишком высоки. "Мы должны действовать незамедлительно, чтобы создать более конкурентноспособную структуру затрат и достичь цели экономии в 10 млрд долларов", - заявил Гельсинджер. Он также сообщил о приостановке строительства завода микрочипов в польском Вроцлаве.

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