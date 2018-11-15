 Bloomberg оценил потери российского ВВП от западных санкций | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2018

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Россия

Bloomberg оценил потери российского ВВП от западных санкций

Потери российской экономики в результате санкций ЕС и США могли достичь 6 процентов в течение четырех лет. Санкции возымели ожидаемый эффект, считают эксперты Bloomberg.

Московский кремль

Санкции Евросоюза и США, введенные против России в ответ на аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, могли стоить ей 6 процентов экономического роста за последние четыре года. К тому выводу пришли эксперты Bloomberg, построившие экономическую модель, которая показывает, как могла развиваться Россия без санкций. По оценкам издания, разница между фактическим и потенциальным развитием российской экономики в период с 2014 по конец 2017 года достигает 10 процентов.

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При этом, как признают эксперты, сложно точно рассчитать, какую долю в этих 10 процентах составляют санкции. Свою роль в последние годы сыграло падение цен на нефть со второй половины 2014 года, которое с учетом инфляции могло стоить России 4 процента экономического роста за этот период. Остальные 6 процентов приходятся на штрафные меры ЕС и США в отношении Москвы, а также на другие факторы: структурные изменения в экономике и распродажа финансовых инструментов на развивающихся рынках.

Санкции тормозят Россию

Как отмечают эксперты Bloomberg, санкции возымели ожидаемый эффект, оказывая давление на Россию, и в долгосрочной перспективе они продолжат неблагоприятное воздействие на российскую экономику. Россия накапливает резервы, чтобы защищаться от будущих санкций и стабилизировать экономику, однако это делается за счет экономического роста.

Правительство РФ прогнозирует рост экономики на уровне 3 процентов в 2021 году. Как отмечает Bloomberg, российским властям, может быть, удастся достичь этого показателя, однако он не будет продолжительным без резкого повышения эффективности производства. Если санкции, как ожидается, останутся в силе, то российская экономика не вырастет так, как прогнозируют власти, отмечают эксперты.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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