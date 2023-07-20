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Блокада в Черном море и другие события 512-го дня войны

Даниил Сотников
1 ч. назад

Россия третий день подряд обстреливает Одессу, Киев объявил российские суда в Черном море потенциальными военными целями, Украина начала применять полученные от США кассетные боеприпасы, новые западные санкции.

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Военнослужащий ВСУ в порту Одессы
Военнослужащий ВСУ в порту ОдессыФото: NACHO DOCE/REUTERS

На 512-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 20 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Россия вновь обстреляла Одессу

В ночь на 20 июля российская армия запустила по Одессе, Николаеву и Сумам беспилотники-камикадзе и ракеты. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 19 дронов и 19 крылатых ракет, включая "Оникс" и "Калибр". В Одессе в результате ударов погиб один человек, пострадали еще восемь. Обстрелы города продолжаются уже третий день подряд.

В Николаевской области погибла семейная пара и пострадали еще 18 человек, девять из них, в том числе пять детей, были госпитализированы.

Министерство обороны России назвало эти обстрелы "ударами возмездия", заявив, что в Одессе поражены якобы "цеха производства и места хранения безэкипажных катеров", а в Николаеве - "объекты топливной инфраструктуры" со "складами боеприпасов ВСУ".

Под российский удар по Одессе попали зерно для Китая и здание генконсульства КНР

Часть зерна, уничтоженного в результате российского удара по Одессе минувшей ночью, предназначалась для отправки в Китай, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай", - сказал он.

Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела города пострадало здание генерального консульства Китая. Судя по опубликованному фото, в здании разбиты несколько окон. Генконсульство расположено в переулке Нахимова, рядом с одесским портом.

Киев объявил российские суда в Черном море потенциальными военными целями

В ответ на фактическую блокаду Россией украинских черноморских портов Минобороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля все суда РФ, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и аннексированных территорий, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", - указали в министерстве, заявив, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива будет запрещено с 20 июля.

The Washington Post: Украина стала применять переданные США кассетные боеприпасы

Украинские военные начали применять кассетные артиллерийские снаряды, поставленные США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Американский военный источник издания The New York Times подтвердил, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы в ходе контрнаступления в Запорожской и на юге Донецкой области.

По данным WP, ВСУ использовали боеприпасы, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее контрнаступление украинских войск. Речь о траншеях, которые мешают украинским силам отвоевывать территорию, рассказал собеседник газеты.

Новые западные санкции

США ввели санкции против 18 физических лиц и ряда компаний из России. Новые меры призваны "перекрыть Москве доступ к товарам, поддерживающим войну против Украины, а также сократить доходы РФ от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее будущие энергетические возможности и ухудшить доступ России к международной финансовой системе". В санкционный список включены экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также банки "Солидарность", "Тинькофф" и "Юнистрим". Кроме того, под санкции подпали несколько грузовых и пассажирских кораблей, промышленные и оборонные предприятия, исследовательские центры и институты РАН.

В свою очередь Канада объявила о санкциях в отношении 39 россиян и 25 юридических лиц из России. В их число вошли лица, связанные с российским военно-промышленным комплексом, а также руководство российского атомного сектора. Под ограничения также попали представители российского сектора культуры и образования, поддерживающие усилия Кремля по "русификации" культуры Украины, среди них - продюсер Иосиф Пригожин, режиссер Никита Михалков, актер Иван Охлобыстин, певцы Филипп Киркоров, Шаман и Юлия Чичерина, актер Дмитрий Харатьян и министр культуры Ольга Любимова.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. В обновленном санкционном списке его имя больше не значится. Причина снятия ограничений не указана. Созданный бизнесменом "Тинькофф банк", который после войны был продан структурам миллиардера Владимира Потанина, по-прежнему находится под санкциями.

Санкции против Олега Тинькова были введены в марте 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину. Между тем бизнесмен неоднократно высказывался против этой войны. Его просьбу отменить санкции поддержали в том числе британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и российский политик Михаил Ходорковский.

В Госдуме предложили увеличить штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

В Госдуму РФ внесены поправки, ужесточающие административную ответственность за неявку в военкомат, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и за непредоставление списков подлежащих мобилизации.

Поправки, в том числе предусматривают увеличение штрафа за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке до 40-50 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 3000 рублей). Также будет увеличен штраф за отказ пройти медкомиссию - с действующих сейчас 500-3000 рублей до 15-25 тысяч рублей.

Поправки вносятся в законопроект, который был внесен в Госдуму еще в 2019 году, а первое чтение прошел в 2021 году, отмечает агентство "Интерфакс". Планируется, что документ вступит в силу с 1 октября - в день начала осеннего призыва.

Суд во Франции признал право российских дезертиров на убежище

Россияне, спасающиеся от мобилизации, и дезертиры имеют право на получение во Франции статуса беженца на основании законодательства ЕС, постановил Национальный суд Франции по вопросам предоставления убежища (CNDA).

Речь идет о положении, позволяющем предоставить такой статус тем, кому угрожает преследование или наказание за отказ от несения военной службы в случае конфликта, в ходе которого могут быть совершены военные преступления. Суд подчеркнул, что одной принадлежности к запасу недостаточно для того, чтобы получить убежище.

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