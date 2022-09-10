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Украинские военные (фото из архива)Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

Блогеры: Части ВСУ наступают на Лиман

Жан Рофе
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 сентября.

https://www.dw.com/ru/blogery-casti-vsu-nastupaut-na-liman/a-63075411

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы,10 сентября (время московское).

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Служба безопасности Украины опубликовала фотографии бойцов ее спецподразделения в Купянске Харьковской области, отметив, что город "был и всегда будет украинским". "Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"- говорится в сообщении СБУ в Telegram.

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В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма Харьковской области. "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования", - написал в Telegram-канале "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов. Он добавил, что россияне "воюют, как умеют, на всех уровнях", и отметил необходимость "признать ошибки и сделать правильные выводы". Официального подтверждения ухода подразделений ВС РФ из Изюма пока нет ни с украинской, ни с российской сторон.

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Украинские и российские военные блогеры пишут, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман. Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донец, отмечает издание "Медуза". Относительно происходящего в самом Лимане украинские и российские источники расходятся в оценках. В Telegram-канале депутата Верховной Рады Юрия Мисягина говорится, что ВС РФ оставили город. Пророссийский Telegram-канал "Рыбарь", публикующий военные сводки, сообщил, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии. Официальных подтверждений или опровержений этой информации от Генштаба ВСУ или Минобороны РФ не поступало.

Хроника событий 10 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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