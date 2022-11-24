  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Блогер Никоглай (Николай Лебедев) в суде, Москва, 9 ноябяря 2022 года
Блогер Никоглай (Николай Лебедев) в судеФото: Presnensky District Court/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Блогера Никоглая выслали в Молдову после пародии на солдата

Александра Иванова
21 мин. назад

Гражданин Молдовы Николай Лебедев спародировал в Сети историю о солдате, отбросившем от себя две гранаты, находясь в окопе. Вскоре после этого суд принял решение о выдворении его из РФ "за нарушение правил пребывания".

https://p.dw.com/p/4K0Zx

Блогера Никоглая - гражданина Молдовы Николая Лебедева - депортировали из России на родину. Как сообщает в четверг, 24 ноября, информагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной этому стали "миграционные нарушения".

"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", - цитирует агентство своего собеседника.

Пародия Никоглая на российского солдата

В начале ноября Никоглай, имеющий в TikTok более девяти миллионов подписчиков, выложил в соцсеть ролик, где он в пародийной форме изобразил российского солдата, лежащего в окопе и отшвыривающего от себя падающие на него с беспилотника гранаты. За кадром звучал при этом ремикс песни "Rasputin" группы Boney M.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала, что напишет на него заявление в Генпрокуратуру и МВД РФ. Она назвала Никоглая "выродком тиктокером" и призвала возбудить против него уголовное дело в связи с "дискредитацией российской армии".

9 ноября Пресненский районный суд Москвы "за нарушение правил пребывания в РФ" принял решение оштрафовать блогера на 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.

Во время заседания по апелляции на решение суда, Некоглай, обритый налысо и со ссадинами на лице, плакал и просил быстрее его депортировать, пишут русскоязычные СМИ. "Я каюсь, мне очень стыдно", - сказал он при этом, назвав свой ролик "ошибкой".

Смотрите также:

Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дело о "фейках": депутат Хельга Пирогова в розыске (04.08.2022)

Дело о "фейках": депутат Хельга Пирогова в розыске (04.08.2022)

В России с началом войны в Украине одно за другим заводятся уголовные дела по новым статьям о "фейках" относительно российской армии. В четверг, 4 августа, МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову, на которую такое дело завели. Полторы недели назад стало известно, что Пирогова покинула Россию. DW удалось связаться с ней еще до того, как депутата объявили в розыск.
Политика4 августа 2022 г.10:15 мин.
external

Куда муниципальные депутаты уезжают из России (28.07.2022)

Куда муниципальные депутаты уезжают из России (28.07.2022)

В России преследуют мундепов, выступивших против войны. Чаще всего против них возбуждают уголовные дела по новой статье УК "о фейках". Многие из них уезжают за границу и просят политического убежища.
Политика28 июля 2022 г.03:34 мин.
Российский военнослужащий на фоне Запорожской АЭС

В России прекращено второе уголовное дело о "фейках" об армии

В России прекращено второе уголовное дело о "фейках" об армии

Школьника преследовали за перепост заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российские войска во время захвата Запорожской АЭС вели огонь по мирным гражданам.
Права человека7 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Лиман в Донбассе

Лондон: РФ могла перебросить основные силы ВДВ в Донбасс

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчина с табличкой "иноагент" на шее еле держится на ногах, удерживая на спине огромные стопки бумаг "Закон об иноагентах" и "Поправки к закону".

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

Политика27 мин. назад
Магазин IKEA

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экономика и бизнес4 ч. назад
Колючая проволока на границе между Польшей и российским Калининградом

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

Политика12 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:25 мин.
ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Конфликты24 ч. назад
Центр Астаны - столицы Казахстана

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Экономика и бизнес12 ч. назад
На главную страницу