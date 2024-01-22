Блогера Блиновскую отправили из-под домашнего ареста в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил блогера и создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую в следственный изолятор (СИЗО) до 26 апреля, сообщило издание "Медиазона" в понедельник, 22 января. С апреля 2023 года Блиновская находилась под домашним арестом в рамках дела о неуплате налогов и легализации преступных доходов. Изменить Елене Блиновской меру пресечения на заключение в СИЗО потребовал Следственный комитет России. Причиной стало то, что Блиновская позвала на новогоднюю вечеринку 23 декабря свидетельницу по ее уголовному делу Викторию Асмолову, с которой блогеру нельзя было общаться. Тем самым Блиновская "цинично пренебрегла" ограничениями, введенными против нее, утверждало следствие.

Дело Елены Блиновской

Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей, легализации денег или имущества, а также в незаконном обороте денежных средств. Она была задержана в апреле прошлого года в Беларуси, а у нее дома и в офисе прошли обыски. По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов Блиновская с 2019 по 2021 годы использовала схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. Кроме того, ее подозревают в легализации неуплаченных налогов "путем совершения финансовых операций", заявили в СК.

Общая задолженность Елены Блиновской перед налоговиками составила вместе с пенями и штрафами 1,4 млрд рублей. В начале декабря 2023 года ряд Telegram-каналов сообщил, что Блиновская погасила эту задолженность, но ее адвокат Наталия Сальникова эту информацию не подтвердила

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор курсов по психологии и личностному росту, которые она называет "Марафоном желаний". Цена подобных онлайн-тренингов варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. В интернете для описания тренингов нередко используется термин "инфоцыганство". Блиновская продавала курсы с 2015 года - в основном через свой Instagram, на который на момент задержания были подписаны более 5,3 млн человек.

Смотрите также: