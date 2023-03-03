Блогер Некоглай, высланный из РФ, подарил ВСУ пять дронов

В ноябре 2022 года гражданина Молдовы Николая Лебедева выслали из России за пародию на российского военнослужащего. По словам блогера, в отделении полиции его подвергли пыткам.

Блогер Некоглай, он же - Николай Лебедев, приехал в Киев и подарил пять дронов 63-му отдельному стрелковому батальону (ОСБ) Вооруженных сил Украины, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале блогера в четверг, 2 марта. В открытых источниках упоминания о подразделении не встречаются.

"Я надеюсь, что эти дроны помогут в борьбе", - заявил блогер и поблагодарил военнослужащих за защиту Украины. В ответ те подарили ему армейские сухпайки.

Пытки и депортация за шуточный видеоролик

До ноября 2022 года гражданин Молдовы Николай Лебедев жил в Москве. 7 ноября блогер опубликовал в соцсети TikTok пародию на видео с российским военным, который, лежа в окопе, отбросил от себя две гранаты. Аудитория блогера на тот момент составляла в TikTok более девяти миллионов подписчиков.

Представители организации "Лига безопасного интернета" обратились в Генпрокуратуру и МВД России с требованием проверить действия блогера на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. 9 ноября Некоглай был задержан. По словам блогера, сотрудники полиции избивали его, принуждали садиться на бутылку, вырывали волосы руками и побрили налысо.

В тот же день Пресненский районный суд Москвы постановил оштрафовать блогера на 5000 рублей и принудительно депортировать его из России из-за "нарушений правил пребывания" в РФ. 11 ноября Московский городской суд признал решение законным. 24 ноября стало известно, что Некоглай вылетел в Молдову, приставы проконтролировали исполнение решения суда.

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