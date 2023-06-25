Блинкен: Мятеж Пригожина обнажил трещины в авторитете Путина

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 25 июня.

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 июня (время московское).

++17.00++

Два президентских самолета, улетевшие из Москвы после начала мятежа ЧВК "Вагнер", вернулись в столицу в ночь на воскресенье, 25 июня, после того, как правитель Беларуси Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о прекращении бунта. На свидетельствующие об этом данные сервиса Flightradar24 обратило внимание издание "Агентство" . Оно указывает, что транспондеры самолетов были выключены днем в субботу, а спустя полсуток включены примерно в одном и том же районе - поблизости от авиабазы "Хотилово" в Тверской области, где, помимо военных самолетов, базируется специальный летный отряд "Россия и рядом с которой построена одна из станций секретной железной дороги Путина. "Эта информация позволяет предположить, где президент мог пережидать бунт", - отмечает "Агентство".

Еще один борт летного отряда "Россия", которым, по данным "Настоящего времени", пользуется глава МИД России Сергей Лавров, также в субботу улетел из Москвы в Санкт-Петербург, а в воскресенье днем вернулся в столицу.

++16.15++

Кризис, связанный с вооруженным мятежом наемников-"вагнеровцев" против Кремля, обнажил "реальные трещины" в авторитете президента РФ Владимира Путина, который был вынужден пойти на сделку по амнистии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, бунт ЧВК "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина стал "прямым вызовом власти Путина". "Это поднимает глубокие вопросы, это показывает реальные трещины", - сказал Блинкен в ток-шоу телеканала CBS News "Face the Nation".

При этом, как отметил Блинкен, он не думает, что "мы увидели последний акт" беспорядков в России, обозначив их как "внутреннее дело" РФ.

++15.45++

Задержанного накануне поздно вечером волгоградского политолога и публициста Михаила Серенко отпустили на свободу. Об этом он сам сообщил местному сетевому изданию V1.ru , рассказав, что его допрашивали по делу ЧВК "Вагнер" в качестве свидетеля и никаких дел в отношении него возбуждено не было. По словам Серенко, он вернулся домой через несколько часов после задержания.

Политолог отметил в разговоре с журналистами, что сотрудники оперативных ведомств приходили не к нему одному.

++15.20++

Чеченский спецназ "Ахмат" возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. "Ахмат" был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа "Группы Вагнера".

++14.55++

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России, по мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, "красноречиво объясняет", почему Киев "не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией". "А с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? - написал он в Twitter. - Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове".

++14.30++

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области, сообщили власти региона. "МЧС сообщает, региональный оперштаб подтверждает - ограничения сняты, Липецкая область вернулась к нормальной жизни", - говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства области.

В Берлине окончание мятежа ЧВК "Вагнер" объясняют отсутствием поддержки Пригожина

++14.05++

Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из Ростова-на-Дону Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Вечером в субботу, 24 июня, МИД и Минобороны ФРГ, по информации Der Spiegel , проинформировали председателей комитетов бундестага по иностранным делам и обороне о развитии событий вокруг мятежа "вагнеровцев" в России. В ходе обсуждения политический директор МИДа Тьорвен Беллман (Tjorven Bellmann) и парламентский статс-секретарь министерства обороны Симтье Мёллер (Siemtje Möller) высказали предположение, что хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил поход на Москву, поскольку не получил от российских государственных сил ожидаемой поддержки.

Никаких данных о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным, а также о местонахождении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обе представительницы германских министерств в ходе телефонных переговоров не предоставили. По информации Der Spiegel, на начало следующей недели запланировано экстренное заседание парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне.

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: