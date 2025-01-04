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Блинкен: Китай мог предостеречь Путина от применения ЯО

Сергей Гуща
4 января 2025 г.

У США "есть основания полагать", что Китай вступил в контакт с Россией и предостерег ее от применения ядерного оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Financial Times.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Andrew Caballero-Reynolds/AP Photo/picture alliance

США серьезно относятся к опасности применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу, 3 января.

По его словам, президент РФ Владимир Путин, как казалось, рассматривал ядерный вариант, и США были "очень обеспокоены" этим. "Даже если вероятность составляла от 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", - сказал Блинкен. Издание отмечает, что президент США Джо Байден, принимая решение не предоставлять определенные виды оружия Киеву, часто ссылался на риск эскалации войны.

Как заметил глава Госдепартамента, у США "есть основания полагать, что Китай вступил в контакт с Россией" и предостерег ее от применения ядерного оружия, несмотря на поддержку Москвы. По его словам, это могло произойти после того, как США сообщили Китаю, что Путин планирует разместить ядерное оружие в космосе.

"Китай пытался усидеть на двух стульях"

Позицию Китая в отношении войны в Украине Блинкен назвал "попыткой усидеть на двух стульях", когда Пекин заявлял о желании помочь принести мир в Украину и в то же время "поставлял России товары двойного назначения" и "по-прежнему продает РФ критически важные материалы, помогая ей восстановить базу оборонной промышленности".

Это, а также участие солдат КНДР в войне против Украины, отчетливо демонстрирует европейцам, "что самая большая угроза их безопасности отчасти обусловлена ​​вкладами стран, которые находятся на другом конце света", сказал политик.

На вопрос о том, почему западные санкции, похоже, не повлияли на поведение Пекина, Госсекретарь США заметил, что штрафные меры не работают как "переключение выключателя". Однако, по его мнению, санкции "ставят Китай во все более трудное положение". "Им определенно не нравятся действия, которые мы предприняли против китайских компаний. И я предполагаю, что по мере необходимости последуют и другие, в том числе в ближайшие недели", - сказал Блинкен.

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