Блинкен едет в Германию на переговоры по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 8 сентября, посетит Германию, где обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas) и представителями других стран. В ходе визита на авиабазу ВВС США в немецком Рамштайне (земля Рейнланд-Пфальц) глава Госдепартамента США встретится с эвакуированными афганцами, а также примет участие в конференции с министрами из более чем 20 стран, занимающихся приемом вывезенных из Афганистана людей, сообщил Блинкен в пятницу, 3 сентября.

Перед этим, 5 сентября, Блинкен направится в Катар, чтобы встретиться с политическим руководством эмирата, игравшего важную роль в переговорах афганского правительства с талибами, а затем - в эвакуации афганцев. "Мы продолжаем поддерживать каналы связи с талибами по важным вопросам", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее за переговоры с радикальными исламистами "Талибана" высказался глава МИД Германии Хайко Мас, полагающий, что это позволит не допустить роста терроризма в Афганистане. "Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с "Талибаном", - заявил он 31 августа во время визита в Катар.

Немецкий министр также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов. "Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле", - сказал он. Пока немецкие дипломаты ведут переговоры с талибами в столице Катара Дохе.

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