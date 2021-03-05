Благотворительные организации направили письмо Путину

Более полусотни российских некоммерческих благотворительных организаций в пятницу, 5 марта, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой снять с них обязанность отчитываться о средствах, которые жертвуют им российские юридические лица, получающие деньги из иностранных источников.

Как пишет газета "Коммерсант", в распоряжении которой оказалась копия обращения, в числе подписавших ее организаций - фонды "Подари жизнь", "Вера", "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег", благотворительный фонд Константина Хабенского и десятки других НКО, оказывающих помощь бездомным, пожилым и тяжелобольным людям и сиротам. Все они входят в ассоциацию социально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе".

Требования Минюста к финансовой отчетности НКО

Вести подобную финансовую документацию НКО должны в соответствии с приказом Минюста РФ "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций" от 2018 года. После принятия этой нормы Минюст, руководствуясь поручением зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой, на два года заморозил сроки начала ее исполнения. В случае непродления этого моратория, однако, НКО необходимо будет предоставить соответствующую отчетность к 15 апреля 2021 года.

За предоставление неполной или недостоверной информации о средствах, полученных от благотворителей, имеющих иностранное финансирование, благотворительным организациям грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Возможное ухудшение положения НКО в России

При этом, по мнению авторов обращения, выполнять это требование "практически невозможно", поскольку информация о финансовых источниках жертвователей может представлять коммерческую или иную охраняемую законом тайну и благотворители могут отказаться передавать такие данные.

Представители некоммерческих организаций подчеркивают, что необходимость соблюдать обязательства по отчетности о непрямом иностранном финансировании ухудшит положение НКО и увеличит их расходы. В то же время объем пожертвований сократится, так что организации больше не смогут оказывать помощь нуждающимся в прежнем объеме, говорится в документе.

По сведениям газеты "Коммерсант", в феврале Минэкономразвития направило в Минюст письмо, в котором поддержало необходимость корректировки форм отчетности для НКО "с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию".

Смотрите также: