"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

По разным причинам - от политических до личных - всем им пришлось покинуть Беларусь. Несколько историй успеха белорусок, переехавших в страны ЕС и начавших там свой бизнес, - у DW.

Надежда Ручанова живет в Латвии и уже несколько лет обучает людей организации работы над IT-проектами. Елена Бачило два месяца назад открыла салон дизайнерских штор в Варшаве, а Александра Жук развивает в Литве собственный бренд одежды, который родился в Беларуси в 2020 году.

"Как правило, у белорусок, которые открывают свой бизнес в ЕС, раньше было собственное дело на родине: салоны красоты, медцентры или даже, к примеру, строительный бизнес. Как правило, это специалисты высоко уровня, которые хотят развиваться в выбранной сфере деятельности и в другой стране", - поясняет вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом Марина Гирин.

Марина Гирин Фото: Privat

И отмечает, что в ассоциации не делят белорусский бизнес на "мужской" и "женский", ведь проблемы и вопросы одинаковые: "В каждой европейской стране свои особенности ведения бизнеса. Мы организуем бесплатные юридические консультации, рассказываем, как зарегистрировать свое дело, решить налоговые вопросы, проводим нетворкинги. Для многих белорусов актуальны вопросы кредитов и финансирования, а также арендных площадей".

Как с этим справляются белоруски в Латвии, Литве и Польше?

"Беременная топ-менеджер из Беларуси в чужой стране не особо нужна"

IT-менеджер Надежда Ручанова переехала в Латвию около четырех лет назад вслед за мужем, которому там предложили работу. Собеседница признается, что многие знакомые тогда не понимали, как она, тогда уже управлявшая компанией, человек с именем и достижениями в Беларуси, могла все оставить, чтобы начинать с нуля в чужой стране. Тем более, что в то время белорусская IT-отрасль активно развивалась и имела, как казалось, прекрасные перспективы.

Надежда Ручанова Фото: Privat

"Вскоре после того, как я получила вид на жительство в Латвии, я узнала, что жду ребенка. Беременная топ-менеджер из Беларуси в чужой стране не особо нужна. Я смогла найти работу в стартапе. Но поскольку это было мобильное приложение для ресторанного бизнеса, с началом пандемия коронавируса дела пошли не очень", - вспоминает Надежда.

Тогда она решила заняться преподавание и создала курс Agile FUN-da-Mentals по организации работы над IT-проектами: "Еще до локдауна успела оформить бумаги как юридическое лицо. Пока открывала банковский счет, запустила бесплатный марафон для всех желающих обучиться методологиям управления проектами. Несколько месяцев проводила бесплатные лекции. После их слушатели продолжили учебу уже в моей школе, чтобы получить сертификаты".

С тех пор Ручанова выпустила уже сорок потоков слушателей, в том числе бесплатно обучила более 150 бывших белорусских чиновников, силовиков, работников социальной сферы, которые захотели изменить жизнь после событий 2020 года в РБ. Сейчас Надежда работает в крупной IT-компании и продолжает развивать свой образовательный бизнес.

"Белорусы могут работать в режиме многозадачности"

Свой бизнес в Беларуси был и у Елены Бачило. Более тринадцати лет она руководила дизайн-студией текстиля с собственным швейным производством, которая в 2021 году вошла в число 50 лучших текстильных декораторов СНГ. Чуть более года назад Бачило пришлось переехать в Польшу, по ее словам, из-за угрозы уголовного преследования по политическим мотивам. За это время белоруска успела поработать швеей по найму, познакомиться с местными поставщиками, завязать контакты.

Два месяца назад Елена открыла салон в Варшаве. "Оборудование перевезли из Беларуси, нашли в Варшаве "атмосферное" здание с огромными окнами. Чтобы заплатить аренду за три месяца, собрать с нуля коллекцию, обустроить помещение, пришлось использовать накопления. Бизнес в эмиграции требует немало моральных сил и смелости", - признается собеседница.

Тем не менее Елена считает, что в Польше открыть свое дело проще и быстрее, чем в Беларуси: меньше бюрократических процедур, нет давления со стороны госорганов, более гибкая система налогообложения.

"Пока работаем с русскоговорящими дизайнерами и заказчиками. Некоторые бывшие клиенты уехали из Беларуси, обустраивают свою жизнь в странах ЕС и обращаются к нам. В планах - собрать заново крепкую профессиональную команду и закрепиться на европейском рынке, - делится Бачило. - Конечно, мечтаю работать в новой Беларуси, ведь белорусы - ответственные, креативные и могут трудиться в режиме многозадачности".

"Мы стараемся нести пользу обществу"

Бренд одежды "10motifs" возник в Беларуси в июне 2020 года. Однако после жесткого подавления массовых протестов, вспыхнувших в августе того же года после президентских выборов, дизайнер Александра Жук, поняла, что женственные платья больше не очень уместны. Она придумала футболку с красным вязанным сердцем и надписью "разам" (вместе. - Ред.). Первые полсотни футболок получили те, кто жертвовал на помощь пострадавшим во время протестов.

Акция протеста женщин в Минске, август 2020 года Фото: Nadia Buzhan

Александра в августе 2020 года была волонтером на Окрестина (в этом переулке в Минске находятся центр изоляции правонарушителей и изолятор временного содержания. - Ред.) и понимала, насколько это важно. Через несколько месяцев дизайнер также прошла через арест, а в марте 2021-го решила уехать из Беларуси. Теперь Александра живет и работает в Литве. Здесь она старается поддерживать белорусских эмигрантов, предлагает им работу в "10motifs", который пропагандирует экологичность, сохранение ручного труда и социальную ответственность.

"Когда началась война, мы создали коллекцию в поддержку Украины, окрасили наши сердца в цвет украинского флага. Средства от продаж пошли на благотворительность. Также мы собирали гуманитарную помощь для Украины, отвозили ее в Варшаву, - рассказывает белоруска. - Мы не просто бренд одежды, но стараемся нести пользу обществу. В будущем хотели бы помогать молодым художникам и дизайнерам".

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