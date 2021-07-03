Бизнес на электробайках. Как краденые в ФРГ велосипеды попадают в Украину

Анна из Берлина недолго радовалась своему новенькому красному электровелосипеду. В январе 2020 года она купила его за 2600 евро. Держала не на улице, а в подвале для велосипедов в своем доме. Но в июне велосипед все равно украли.

260 тысяч краденых велосипедов в Германии

В Германии ежегодно крадут сотни тысяч велосипедов: только в прошлом году зафиксировали более 260 тысяч таких краж на общую сумму почти 200 миллионов евро, следует из данных, предоставленных DW Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA).

Велосипед в Германии - солидная инвестиция

В статистике ведомства не отображается, какие именно велосипеды уводили, но более половины из них были застрахованы, и, как пояснили DW в Союзе немецких страховщиков (GDV), в тренде у воров в последние годы - велосипеды премиум-класса, прежде всего, электробайки. Катрин Ярош из GDV рассказала, что объем страховых выплат в связи с кражей велосипедов в 2020 году составил 110 миллионов евро и стал рекордным. "Средняя сумма страхового возмещения составила 730 евро, а еще 10 лет назад это были 400 евро", - сказала Ярош.

Велосипед в Германии - солидная инвестиция

Находят в Германии, впрочем, лишь малую часть украденных велосипедов. Немецкая полиция сообщает, что раскрыла в минувшем году менее 10 процентов таких преступлений. "На месте кражи велосипеда обычно не остается никаких следов, поэтому даже не за что зацепиться", - объяснили DW в полиции.

Катрин Ярош

Из украденных велосипедов недорогие модели продают через интернет или на блошиных рынках в ФРГ. Дорогие или разбирают на запчасти, сбывая их через интернет, или пытаются продать целыми. Но делать это в Германии или ЕС не очень-то и "безопасно" - полиция имеет реестр украденных байков и может достаточно оперативно идентифицировать каждый велосипед по номеру рамы. Поэтому большинство велосипедов стараются вывезти для сбыта за пределы ЕС. Номер рамы, конечно, может быть проконтролирован таможней, но такие проверки, как правило, выборочные.

Берлинский велосипед нашелся в Украине

Куда же переправляют украденные в Германии велосипеды? Про все не скажем, но велосипед берлинки Анны разыскать удалось. Было это непросто, но в конце концов DW выяснила, что уже осенью 2020 года велосипед Анны оказался в Днепре. В одном из местных веломагазинов этот электробайк приобрел Владимир. "Да, я купил велосипед за 26 000 гривен (около 800 евро. - Ред.), - рассказал он DW. - Продавцы сказали, что он из Германии, но документов не предоставили, только фискальный чек. Удивили ли меня цена и отсутствие документов? Да нет - он же не новый! Я даже думал, а почему так дорого, можно было бы и дешевле продать!"

Именно тот: идентифицировать украденный в Берлине электровелосипед удалось по номеру рамы

DW связалась с магазином на улице Рабочей, названным Владимиром. Там DW подтвердили, что продают "подержанные велосипеды также из Германии", и заверили, что "имеют на них документы". Впрочем, на просьбы DW показать или хотя бы cказать, какие именно это документы, в этом магазине не ответили. Уточнили лишь, что, мол, сами ничего не завозят, а приобретают велосипеды в интернете через OLX.ua (сервис объявлений в Украине. - Ред.) или "на комиссию" от частных владельцев, а потом их перепродают. Окончательно для DW электробайк верифицировали по номеру рамы в берлинском магазине E-Motion, где его покупала Анна.

Велосипедный рынок в Украине

В Украине интернет изобилует сообщениями о продаже "подержанных велосипедов из Германии и ЕС". Во многих городах есть и магазины, которые торгуют такими велосипедами, - вот как в Днепре. Но точных данных, сколько б/у-велосипедов из Германии или в целом из ЕС завозится в Украину, нет.

Собеседники DW из велосферы дают разные оценки: от нескольких десятков тысяч до более 100 тысяч в год. Их может быть и больше, ведь каждый имеет право легально провезти в Украину один подержанный велосипед. А по данным украинской госпогранслужбы, только в минувшем году (при всех тогдашних коронавирусных ограничениях) западную границу Украины пересекли более 16,2 миллиона человек. На границе же отдельно не регистрируют тех, кто пересекает ее с велосипедом или на нем, то есть этот вид транспорта в статистику не вносят.

Официально же - то есть с таможенным оформлением - в Украину завозят преимущественно велосипеды из Китая и Тайваня. По предоставленным DW данным Государственной таможенной службой Украины, в 2020 году в Украину оттуда импортировали велосипедов почти на 21 миллион долларов США. Еще завозят из Беларуси - в минувшем году на таможне оттуда оформили роверов на более 400 тысяч долларов. Из других же стран, то есть и из Западной Европы, - на украинской таможне в 2020-м оформили велосипедов на чуть более 1,7 миллиона долларов.

Флориан Адлер из магазина E-Motion подтвердил, что обнаруженный в Днепре электровелосипед купили именно в его магазине

Какие виды велосипедов завозят, статистика не показывает, но, как уверяют эксперты, с которыми поговорила DW, преимущественно это новые велосипеды среднего ценового сегмента.

Подержанные велосипеды из Германии - особенности логистики

Что касается подержанных велосипедов, то учитывая доставку, таможенное оформление, таможенные и налоговые платежи, роверы набирают в цене. "Сложно конкурировать с крадеными подержанными велосипедами. Это экономически невыгодно. Поэтому дилеры в Украине переходят на более сложный бизнес по продажам новых велосипедов", - объясняет Антон Вакуленко, собственник велобизнеса в Киеве, экс-член совета Ассоциации велосипедистов Киева.

Михаил Уманец из Facebike: Продавать электровелосипеды за 2000-3000 евро мне сложно - "конкуренты" сбывают краденые за 500-600 евро

Киевлянин Михаил Уманец - один из немногих в Украине, кто официально - с таможенным оформлением - завозит подержанные велосипеды из ЕС. "Мы оформляем на таможне 1000-1300 велосипедов в год, которые завозим партиями. Горные велосипеды закупаем преимущественно в сетях подержанных велосипедов в Германии, а "ситибайки "- в Нидерландах", - рассказал он DW.

Михаил подробно объясняет, как немецкие таможенники проверяют заключенные с продавцами в Германии контракты, выписки из банковских счетов и запрашивают базу полиции на предмет отсутствия велосипедов в розыске. Он также показывает DW, какими документами всё это сопровождается, и отмечает, какие документы сам он предоставляет покупателям в Украине: "Кроме фискального чека, еще и товарный чек с номером рамы и гарантией. К некоторым велосипедам прилагаем инструкции или сервисные книжки".

Самый выгодный бизнес - продавать краденое?

Все собеседники DW отмечают, что большинство подержанных велосипедов, которые оказываются в Украине, - ворованные. Косвенное доказательство: и в интернете, и во многих украинских веломагазинах практически все "б/у велосипеды из Германии" продают по заметно заниженным ценам и без документов. Впрочем, документами покупатели не интересуются, а низкая цена стимулирует спрос.

А ведь в Германии люди, когда продают свои велосипеды, обычно предоставляют и документы на них - ведь только с ними можно, например, перезаключить договор страхования. Кроме того, немцы довольно беспроблемно подписывают и договоры купли-продажи, если узнают, что велосипед будут вывозить за границу.

В Германии в 2020 году продали 1,9 млн электробайков

Антон Вакуленко и Михаил Уманец, а также другие официальные дилеры в Украине, с которыми общалась DW, утверждают, что в последние годы рынок торговли крадеными велосипедами сформировался так, что продают преимущественно именно дорогие велосипеды, прежде всего электрифицированные.

В Германии в 2020 году продали 1,9 миллиона электробайков

Подтверждают это и источники DW, связанные с серым рынком велоторговли. "Дышлаки" (дешевые велосипеды. - Ред.) из Европы не везут - их надо с десяток завезти, чтобы заработать 200-300 евро. Выгодно торговать спортивными и электровелосипедами. Поэтому везут "кубы", "треки", "кольназы", "виноры" (марки Cube, Тrek, Colnago, Winora. - Ред.), - поясняет DW собеседник из Луцка, который просит его не называть. - Вот только слышал, что привезли новые три "мадоне" (Trek Madone. - Ред.), каждый из которых на Западе стоит 12 000 долларов. Даже если их в итоге продадут за пару тысяч - все равно в наваре. Продавать краденое - самый выгодный бизнес".

Он также уверяет, что с завозом в Украину краденых велосипедов проблем практически не возникает: "Их завозят в разобранном виде. Рамы с номерами прячут, а уже педали или седла всегда могут подать как запчасти. Доставляют "бусики"-перевозчики, которые обычно в доле". Собеседник добавляет, что ни с таможней, ни с полицией в Украине проблем нет: "Поскольку все водители из приграничья, то на таможенных переходах всегда есть "свои" смены - сколько с этим не борются. Можно целый "бусик" запаковать. Поскольку велосипеды на Западной Украине передерживают в гаражах или домах - полиция не наведывается, ведь это частные владения".

Из Украины - в Россию и другие страны?

Собеседник DW из Луцка добавляет, что за последние пару лет украинский рынок настолько "насытился" крадеными велосипедами, в частности электробайками, что их в большом количестве стали переправлять в Россию, а оттуда далее: "Либо "бусиками" перевозят, либо, если нечем целый "бусик" напаковать, просто с западной границы Украины почтой поштучно перекидывают к восточной границе, откуда уже вообще без проблем в Россию, а потом, например, в Казахстан".

DW проверила - пересылка "Новой почтой" по территории Украины осуществляется довольно просто: велосипед, не разбирая, можно сдать в почтовом багажном отделении, и его приблизительно за 20 евро (а со страховкой - чуть дороже) упаковывают и пересылают. При этом почта не требует и не проверяет никаких документов на велосипед, а посылка уже на следующий день доставляется адресату.

Можно ли вернуть украденный велосипед немецкому владельцу?

Анна из Берлина искренне удивилась тому, что ее велосипед нашли в Днепре. Желания попробовать вернуть его у нее нет. Владимир же, с которым DW связывалась по телефону, отказался от открытой встречи, опасаясь, что журналисты явятся к нему с полицейскими.

DW обратилась с запросами в правоохранительные органы Германии и Украины с вопросами о методах борьбы с переправкой краденых велосипедов в Украину.

В пресс-службе полиции Берлина, например, ответили, что специальных рейдов для разоблачения воров велосипедов, которые впоследствии транспортируют в Украину, не проводят. И также в этом узком плане не сотрудничают и с полицейскими в Украине.

Берлинский электробайк за 2600 евро на улицах Днепра за 26 тысяч гривен

"С Украиной мы сотрудничаем на базе договора о правовой помощи", - пояснили в полиции немецкой столицы. Это означает, что немецкая полиция может реагировать на специальные запросы о правовой помощи от украинских коллег, которые подаются обычно через генеральную прокуратуру или министерство юстиции. Делать такой запрос по одному-единственному найденному в Украине украденному немецкому велосипеду вряд ли кто-то будет.

Тем более, что Национальная полиция Украины (НПУ) вообще не считает проблему сбыта краденых велосипедовсущественной. "Проблема торговли велосипедами, похищенными в Евросоюзе и, в частности, в Германии, и ввезенными на территорию Украины, существует, однако не является масштабной, - ответили на запрос DW в Департаменте уголовного розыска НПУ. - Статистическая отчетность по случаям торговли похищенными велосипедами из Германии или других стран ЕС в Национальной полиции не предусмотрена".

В свою очередь, украинские таможенники сообщили, что составили о нарушении таможенных правил, где предметами являются велосипеды и запчасти к ним, в 2020 году 17 протоколов. "Подавляющее большинство указанных протоколов составлено за недекларирование товаров и транспортных средств коммерческого назначения и за перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля", - отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Велосипеда Анны из Берлина в этих протоколах не было. Его перевезли через украинскую границу без проблем.

Смотрите также: