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Ресторан KFC в Казани (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Бизнес KFC в России продают ижевской компании

Анна Мельникова
10 мин. назад

Американский владелец KFC продает бизнес в России компании "Смарт сервис ЛТД". Рестораны будут работать под брендом Rostic's.

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Американская корпорация Yum! Brands продает рестораны KFC в России ижевскому ООО "Смарт сервис ЛТД". Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила пресс-служба корпорации.

"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова", - говорится в сообщении.

Пока что, по сведениям газеты "Коммерсантъ", Yum! Brands и "Смарт сервис" подписали договор купли-продажи 70 ресторанов сети KFC, принадлежащих американскому холдингу. Консультант "Смарт Сервиса" Марина Малахатько сказала журналистам, что ожидает завершения сделки к концу года. Когда она состоится, будет завершен процесс ухода KFC с российского рынка, ставший реакцией бизнеса на войну в Украине.

Под брендом Rostic’s

"Смарт сервис" обязуется ребрендировать все рестораны, работавшие в России, то есть около тысячи заведений. По информации "Коммерсанта", они будут переименованы в Rostic’s, однако собеседники издания не уверены, что все владельцы ресторанов согласятся работать под этим брендом.

Участники сделки не раскрыли ее стоимость. В разговоре с "Коммерсантом" генеральный директор консалтингого агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров предположил, что ее сумма с учетом прав на бренд Rostic`s и периода ребрендинга могла составить до 1,3 млрд рублей. Это в несколько раз меньше, чем если бы у покупателя была возможность сохранить название KFC, считает Бурмистров.

Подробности запуска ресторанов под новым брендом - в частности, состав меню и процедуры контроля качества, которые раньше выполняла Yum! Brands, - еще не известны. Ряд российских СМИ сообщили, что первые заведения Rostic`s на месте бывших KFC откроют в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как западные компании уходят из России после начала войны с Украиной

Вторжение в Украину повлекло массовый отток западного бизнеса из России: на это повлияли как этические соображения, так и последствия санкций и гуманитарного кризиса. Франшизу одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания Макдоналдс купила компания "Вкусно - и точка". Сеть пиццерий Pizza Hut, также принадлежавшую Yum! Brands, летом продали российскому ООО "Ной-М", которым управляет корпорация "Ростик Групп".

Всего же, по подсчетам Йельской школы менеджмента, к 19 октября более тысячи иностранных компаний из многих сфер экономики покинули Россию, сократили или остановили бизнес в стране.

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