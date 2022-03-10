Битва за Николаев: война на истощение (07.05.2022)

Война в Украине: ракетные удары по Киеву во время визита генсека ООН

Столица Украины снова подверглась российским ракетным обстрелам. В этот раз Киев атаковали во время пребывания там генсека ООН Гутерриша. От попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, 10 пострадали.