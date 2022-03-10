Битва за Николаев: война на истощение (07.05.2022)

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Корреспондент DW находится в Николаеве, за который уже несколько недель ведутся бои. Репортаж с места событий.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.
Столица Украины снова подверглась российским ракетным обстрелам. В этот раз Киев атаковали во время пребывания там генсека ООН Гутерриша. От попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, 10 пострадали.
Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.
Санкции против России за войну в Украине наносят ущерб и странам ЕС. Но европейцы согласны нести потери, вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей и терпеть рост цен во имя прекращения агрессии РФ.
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