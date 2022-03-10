 Битва за Николаев: война на истощение (07.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.05.2022

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Битва за Николаев: война на истощение (07.05.2022)

Корреспондент DW находится в Николаеве, за который уже несколько недель ведутся бои. Репортаж с места событий.

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