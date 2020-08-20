"Биохакеры" на Netflix: новый триллер о генетических манипуляциях

За окном поезда проносятся летние пейзажи. Внутри и снаружи - тишина и покой. Внезапно в вагоне начинает задыхаться женщина. Вскоре она теряет сознание. Затем пассажиры один за другим задыхаются и падают на пол... Так начинаетсяновый немецкий сериал "Биохакеры", который стартует на Netflix сегодня, 20 августа.

Он не о пандемии. Но сцены, подобные той, что мы описали в самом начале, заставили Netflix начать показ шестисерийного фильма не в конце апреля, как планировалось, а во второй половине августа. Выйди сериал раньше - слишком много было бы ненужных создателям картины параллелей. "Мы не хотели вызвать каких бы то ни было опасений, тем более - поощрять теории заговоров", - подчеркивает Кристиан Диттер (Christian Ditter), режиссер сериала. - Поэтому мы решили рассказать нашу историю позже, когда у людей будет больше информации".

Сериал-триллер о биотехнологиях

Тем не менее, сериал дает пищу для размышлений. "Что происходит с обычными людьми, такими, как вы и я, когда они сталкиваются с вещами выше их понимания?" - задается вопросом Кристиан Диттер, написавший сценарий сериала и снявший фильм. Насколько далеко могут пойти ученые? И когда они должны остановиться в своих исследованиях? Ответ на этот вопрос и пытается дать сериал из шести частей.

Джессика Шварц в роли профессора

"Биохакеры" рассказывает историю студентки медицинского института Мии, которую играет Луна Ведлер (Luna Wedler), и хладнокровного профессора Тани Лоренц, роль которой исполняет Джессика Шварц (Jessica Schwarz). "Мы делаем бога никому не нужным", - говорит профессор своим студентам. Она объявляет войну генетическим заболеваниям и пытается уничтожить их еще в утробе матери. Профессор Лоренц проводит эксперименты не только в университете, но и в закрытой частной лаборатории. Ее студентка Миа, кажется, знает, что здесь что-то не так... Секрет раскрывается постепенно, понемногу - с каждым новым эпизодом фильма.

Генетическая оптимизация?

Кристиан Диттер решил узнать у ученых, что им не дает по ночам спать? Он предполагал, что это может быть искусственный интеллект или изменения климата. Но они ответили, что это - синтетическая биология. Люди становятся творцами, конструируя системы, не имеющие аналогов в природе. "Это чем-то похоже на конструктор Lego", - размышляет Кристиан Диттер. Синтетическая биология способна производить совершенно новые продукты. Она может значительно упростить и ускорить процесс производства вакцин.

Впрочем, все не так просто, особенно если речь идет о геноме человека. Какие нежелательные последствия может иметь изменение гена? Несмотря на то, что геном расшифрован, это вовсе не значит, что ученые точно знают, как с ним обходиться.

Светящиеся растения и овощи с мясным вкусом

Уже из названия сериала - "Биохакеры" - понятно, что этой областью знаний интересуются не только "добрые" ученые. В триллере полно "любителей" поэкспериментировать с ДНК. Джаспер, помощник профессора Лоренц, пытается избавиться от неизлечимой наследственной болезни. Соседка Мии заставляет растения светиться и прививает овощам вкус мяса.

Студентка Мия узнает о нелегальной лаборатории своего коллеги

Все это кажется невероятным и заставляет задуматься. А хотим ли мы всего этого? Готовы ли к оптимизации себя самих? Создателей сериала и актеров консультировали врачи и ученые. "Чем трагичнее я воспринимал некоторые сцены, показанные в фильме, тем спокойнее реагировала на них моя жена-врач. Ученые, которых я знаю, реагировали трезво и объективно", - рассказывает режиссер и автор сценария Кристиан Диттер.

Ученые на съемочных площадках

Среди консультантов сериала был и Оле Плесс (Ole Pless), биолог одного из научных центров Общества Фраунгофера. В интервью Netflix он заявил, что доволен вымышленным сериалом. "Я узнавал себя во многих сценах, некоторые из которых полностью написаны мной. Все они научно достоверны", - заявил Оле Плесс.

"Несмотря на то, что сериал "Биохакеры" рассказывает о преступных и незаконных экспериментах над людьми, режиссер Кристиан Диттер по-прежнему с большим уважением относится к исследователям. Для него ученые - это супергерои. Более того, в его сериале все-таки показаны и положительные стороны прогресса - когда ученые спасают людские жизни.

Для Кристиана Диттера, который в ходе съемок познакомился со многими увлеченными учеными, сериал "Биохакеры" - не просто выдумка: "Когда началась эпидемия Covid-19, мне сразу стало ясно, что самые умные люди на планете будут искать пути решения этой проблемы. И они справятся".

Смотрите также: