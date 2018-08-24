 Bild: В бременском ведомстве по миграции не обнаружили массовых нарушений | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2018

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Германия

Bild: В бременском ведомстве по миграции не обнаружили массовых нарушений

Скандал вокруг ведомства BAMF в Бремене может быть не столь драматичен, как об этом сообщали СМИ. Проверка выявила лишь 165 нарушений при предоставлении мигрантам статуса беженца с 2000 года.

Символическая картинка: беженец на фоне BAMF

Проверка бременского отделения Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF) не выявила массовых нарушений. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag в воскресенье, 26 августа.

Во время расследования были обнаружены 165 случаев "грубого нарушения правил" за период с 2000 года, за это время в Бремене были приняты в общей сложности 18315 положительных решений по соискателям убежища в Германии. По данным издания, в этих 165 случаях речь идет, например, о недостаточной проверки соискателей с точки зрения безопасности.

Таким образом, количество нарушений составляет менее одного процента от числа всех положительных решений бременского отделения BAMF. А скандал о предположительном обмане с выдачей убежища беженцам "не столь драматичен, как считалось изначально", - отметило агентство AFP.

Контекст

В ФРГ разрастается скандал вокруг нарушений, связанных с предоставлением убежища. Сотрудников немецкой миграционной службы подозревают во взяточничестве. Звучит критика и в адрес канцлера. (29.05.2018)

Глава местного отделения ведомства по миграции неправомерно удовлетворила 2 тысячи прошений об убежище. Расследование также ведется против адвокатов и переводчика. (20.04.2018)

В чем обвиняют BAMF?

В апреле в ряде немецких СМИ появилась информация о том, что бременское отделение BAMF в 96 процентах случаев выдавало положительное решение по ходатайствам мигрантов о предоставлении убежища при среднем показателе в 62 процента по стране. При этом подавляющее число просителей были зарегистрированы за пределами Бремена, их привозили автобусами из других федеральных земель.

СМИ предположили, что речь идет о коррупции - выдаче вида на жительство беженцам за деньги. Прокуратура начала расследование в отношении руководящей сотрудницы местного отделения BAMF. В итоге скандал дошел до бундестага, в конце мая глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и глава BAMF Ютта Кордт (Jutta Cordt) были вызваны в парламент для отчета по этому делу. В июне Кордт была уволена со своего поста.

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    Автор: Андрей Гурков


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