Bild: В бременском ведомстве по миграции не обнаружили массовых нарушений

Скандал вокруг ведомства BAMF в Бремене может быть не столь драматичен, как об этом сообщали СМИ. Проверка выявила лишь 165 нарушений при предоставлении мигрантам статуса беженца с 2000 года.
Проверка бременского отделения Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF) не выявила массовых нарушений. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag в воскресенье, 26 августа.
Во время расследования были обнаружены 165 случаев "грубого нарушения правил" за период с 2000 года, за это время в Бремене были приняты в общей сложности 18315 положительных решений по соискателям убежища в Германии. По данным издания, в этих 165 случаях речь идет, например, о недостаточной проверки соискателей с точки зрения безопасности.
Таким образом, количество нарушений составляет менее одного процента от числа всех положительных решений бременского отделения BAMF. А скандал о предположительном обмане с выдачей убежища беженцам "не столь драматичен, как считалось изначально", - отметило агентство AFP.
В чем обвиняют BAMF?
В апреле в ряде немецких СМИ появилась информация о том, что бременское отделение BAMF в 96 процентах случаев выдавало положительное решение по ходатайствам мигрантов о предоставлении убежища при среднем показателе в 62 процента по стране. При этом подавляющее число просителей были зарегистрированы за пределами Бремена, их привозили автобусами из других федеральных земель.
СМИ предположили, что речь идет о коррупции - выдаче вида на жительство беженцам за деньги. Прокуратура начала расследование в отношении руководящей сотрудницы местного отделения BAMF. В итоге скандал дошел до бундестага, в конце мая глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и глава BAMF Ютта Кордт (Jutta Cordt) были вызваны в парламент для отчета по этому делу. В июне Кордт была уволена со своего поста.
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