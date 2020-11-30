"Безнаказанность рождает вседозволенность". Почему белорусские силовики так жестоки

В августе этого года весь мир был шокирован беспрецедентной жестокостью белорусских силовиков. В первые три дня протестов после президентских выборов власти применяли против мирных и безоружных демонстрантов водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Некоторые люди остались искалеченными, есть и погибшие. Особенно жестко силовики обходились с задержанными, в изоляторе на Окрестина людей содержали в нечеловеческих условиях.

На протяжении всего периода непрекращающихся протестов уровень насилия на белорусских улицах если и снижался, то ненадолго. И ни по одному из заявлений о насилии и пытках, которые применяли сотрудники правоохранительных органов, так и не было возбуждено уголовное дело. В чем причина такой жестокости белорусских силовиков?

Белорусские силовики всегда работали жестко

Насилие белорусские силовики применяли и ранее - в 2006 и 2010 годах во время протестов после президентских выборов. "Но такой беспрецедентной жестокости в Беларуси не было с 90-х годов", - говорит Андрей Сытько, бывший сотрудник Генеральной прокуратуры, сейчас - специалист в области работы силовых подразделений. Раньше силовики, по его словам, гордились, что никогда не применяли спецсредства и "носили протестующих на руках".

Белорусский ОМОН всегда был жестоким

Впрочем, по словам Игоря Макара, бывшего заместителя командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" (эта структура участвует в разгонах), силовики всегда работали одинаково жестко. "Просто раньше не было таких масштабных и длительных акций протеста, вот и не было масштабных разгонов. Сейчас в подавлении задействованы абсолютно все службы", - отмечает бывший силовик.

Собеседники DW уверены, что сейчас силовикам дан "карт-бланш" на насилие, чтобы навести порядок на улицах. По мнению Андрея Сытько, жестокости силовиков способствуют в том числе и условия, в которых они вынуждены работать: все время в повышенной боевой готовности, без выходных и отпусков, в постоянном распоряжении своих частей.

Эксперт не исключает, что на них оказывают и психологическое давление: "Их отсекают от альтернативных информационных потоков, идет нагнетание страстей, их уверяют, что они реально защищают страну и в первую очередь - себя, своих жен и детей. Им рассказывают, что в случае победы альтернативного кандидата на выборах или смены власти, именно к ним будут применены самые жесткие меры - казни, выселения и так далее".

Агрессия от безнаказанности

Если применения насилия и спецсредств для пресечения уличных протестов еще как-то можно оправдать, то как объяснить издевательства и пытки над задержанными - над теми, кто уже никакой опасности не представляет? Белорусы, которые 9-11 августа попали на Окрестина, рассказывали, что их постоянно избивали, держали на улице на коленях, не давали еды и воды, заставляли петь официальный гимн и выкрикивать "Я люблю ОМОН". Правозащитники также зафиксировали факты изнасилований.

Пытки и избиения задержанных - в порядке вещей

Игорь Макар считает, что вряд ли руководство отдавало приказ об издевательствах, скорее всего, это инициатива снизу. "Возможно, при помощи издевательств они хотят угодить власти, чтобы люди боялись и не ходили на акции. Однако они не учли сплоченность народа, которая после огласки фактов пыток стала еще сильнее", - говорит бывший сотрудник "Алмаза".

Одной из основных причин агрессии силовиков бывшие сотрудники правоохранительных органов называют безнаказанность: в отношении них ни одно уголовное дело не заведено. "Безнаказанность рождает вседозволенность", - отмечает Сытько. Из разговоров с действующими сотрудниками силовых ведомств Игорь Макар знает, что у силовиков и мысли нет прекратить насилие: "Они понимают, что все их зверства зафиксированы. Они стоят друг за друга, и очень не хотят, чтобы этот режим пал, ведь тогда каждому придется отвечать за содеянное".

Андрей Сытько указывает, что ошибочно думать, будто в силовых структурах работают садисты - таких как раз на этапах тестирований отсекают: "Но важным критерием является готовность слепо исполнять приказы и решения вышестоящих - приоритет отдают тем, кто не будет философствовать".

Жестокость в природе человека?

В целом жестокость и агрессию врач-психотерапевт Константин Минкевич называет свойственным человеку: "Нам хочется думать, что силовиков просто накормили чем-то или внедрили в голову чип, но нет, история человечества знает много подобных примеров. Люди, которые имеют власть и не имеют над собой контроля, становятся агрессивными и жестокими".

Белорусы не забудут и не простят

По мнению Минкевича, силовики ведут себя настолько жестоко просто потому, что могут. "Их мог бы сдерживать страх ответственности, различные юридические механизмы, которые работают в демократических странах и призваны пресекать злоупотребление насилием, но в Беларуси это не работает". Кроме того, психотерапевт указывает на масштабы протестов. "Когда ты выходишь против кучки людей - одно, а когда их море - другое. ОМОНовцы сами могут быть напуганы происходящим, и агрессией они компенсируют страх", - полагает врач.

Натравить омоновцев на людей, по мнению Минкевича не трудно - люди достаточно легко этому поддаются, если целенаправленно не стараются противодействовать внушениям типа: там враги, наше дело правое, если не вы, то вас. "Если люди изначально не воспитаны в духе гуманистических идеалов, то у них легко сформировать такую картину: нужно душить их иначе задушат вас", - констатирует врач.

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