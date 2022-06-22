Беженцы из Украины вынуждены ехать через Россию (22.06.2022)

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По пути их допрашивают и раздевают догола. Многим удается затем выехать в европейские страны. Там им помогают волонтеры.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
С марта большая часть Луганской области Украины находится под контролем захвативших ее российских военных. Как изменилась жизнь украинцев на этой территории - в рассказах очевидцев.
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