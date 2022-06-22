 Беженцы из Украины вынуждены ехать через Россию (22.06.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.06.2022

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Беженцы из Украины вынуждены ехать через Россию (22.06.2022)

По пути их допрашивают и раздевают догола. Многим удается затем выехать в европейские страны. Там им помогают волонтеры.

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