Бежавший в Норвегию экс-вагнеровец будет допрошен полицией

На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 4 февраля (время московское).

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Соединенные Штаты с 00.01 (07.01 мск) 5 февраля введут потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Минфина США, подписала глава ведомства Джанет Йеллен. Потолок в 100 долларов за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в 45 долларов - на более дешевые.

Бежавший в Норвегию экс-вагнеровец Медведев будет допрошен полицией

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Бывший командир одного из подразделений частной военной компании (ЧВК) Вагнера Андрей Медведев, бежавший из России в Норвегию, будет допрошен местной полицией. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Осло, Медведев изъявил желание помочь в привлечении к ответственности подозреваемых в военных преступлениях вагнеровцев в Украине и передал "некоторые цифровые материалы". При этом подчеркивается, что Медведев не обязан давать показания в связи с войной в Украине, поскольку подозревается лишь в незаконном пересечении государственной границы.

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Штурмовые бригады в составе формируемой МВД Украины "Гвардии наступления" будут задействованы в ходе контрнаступательных операций ВСУ. Об этом "24-му каналу" рассказал военный эксперт , генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, подразделения будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий.

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В поселке Борисовка в граничащей с Украиной Белгородской области России в ночь на 4 февраля вспыхнул сильный пожар. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные Telegram-каналы, в городе горит нефтебаза, огнем задело Борисовский завод металлоконструкций, пламя поднималось на высоту до 50 метров. Губернатор области Вячеслав Гладков утверждает, что пожар возник в результате обстрела украинской армии и "снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода".

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Зампредседателя Европарламента Катарина Барлей (Katarina Barley) считает, что Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она станет членом Евросоюза. Эта страна, по словам немецкого политика, должна соответствовать тем же критериям, что и другие кандидаты. "Мы будем всячески поддерживать Украину, особенно - финансово и экономически", - заявила она в эфире общественно-правового телеканала ARD, отметив, что президент Владимир Зеленский также в курсе, что вступление в ЕС "не может случиться завтра".

Украине передадут конфискованные активы российского олигарха Малофеева

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США передадут Украине конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева, включенного в санкционный список. Как сообщает телекомпания CNN, об этом во время встречи с украинским генпрокурором Андреем Костиным объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Согласно информации CNN, речь идет об активах на сумму 5,4 млн долларов. Ранее сообщалось о решении суда в Нью-Йорке, разрешившего прокуратуре конфисковать эти активы.

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении по итогам дня сообщил, что во время саммита ЕС - Украина в Киеве была поддержана его "формула мира". "Это конкретные десять пунктов, реализация которых точно позволит восстановить нашу территориальную целостность и безопасность не только Украины, но и всей Европы, и международный правопорядок. То есть восстановить все то, что разрушает агрессия России, - заявил Зеленский. - Сегодня ЕС официально поддержал украинскую "формулу мира". Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. И мы договорились о конкретной помощи со стороны ЕС в реализации нашей формулы мира". Украинский лидер назвал это весомым дипломатическим достижением Киева.

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Министерство обороны США обнародовало детали значительного пакета помощи Киеву в сфере безопасности. Так, 425 млн долларов (393 млн евро) направляются в рамках сокращения собственных запасов вооружений США для обеспечения ВС Украины, еще 1,75 млрд долларов (1,62 млрд евро) - по линии инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), обеспечивающей поддержку украинским вооруженным силам, а также надзор за ее предоставлением. С августа 2021 года США 31 раз (включая нынешний) прибегали к механизму сокращения своих запасов оружия. С начала правления администрации Джо Байдена Вашингтон выделил 30 млрд долларов (27,7 млрд евро) на оказание помощи Украине в сфере безопасности, напомнили в Пентагоне.

"Большая семерка" определилась с пределом цен на нефтепродукты из России

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Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты - после аналогичного заявления ЕС. Об этом говорится в заявлении группы. Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, к примеру - дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов - например, мазута. Политика направлена на то, чтобы "не дать России нажиться на ее агрессивной войне против Украины" и поддержать стабильность на энергетических рынках, следует из заявления.

Хроника событий 3 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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