  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Gavriil Grigorov/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Бежавший офицер ФСО описал "информационный вакуум" Путина

Илья Коваль
24 мин. назад

Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном и интернетом, рассказал в интервью "Досье" бежавший из РФ капитан ФСО Глеб Каракулов. Из-за этого у президента "исказилось восприятие действительности".

https://p.dw.com/p/4Phcv

Президент России Владимир Путин не пользуется интернетом и живет в "информационном вакууме", рассказал бежавший из России капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов в интервью центру "Досье", опубликованному во вторник, 4 апреля.

"Он реально не пользуется ни интернетом, ни (мобильным - Ред.) телефоном. Вся информация, которую он получает, - только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме", - отметил Каракулов. В то же время везде, где останавливается Путин, должен вещать телеканал "Россия", добавил он.

Офицер ФСО рассказал также, что президент РФ продолжает соблюдать самоизоляцию и перед встречей с ним нужно соблюсти двухнедельный карантин. С момента начала пандемии коронавируса Путин "очень замкнулся". "Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности", - констатировал Каракулов.

С 2009 года и до середины октября 2022 года Глеб Каракулов был инженером в управлении президентской связи и обеспечивал российского главу государства секретной связью. Он самый высокопоставленный сотрудник спецслужб РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну, пишет "Досье". В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве.

Смотрите также:

Разорвет ли Германия дипотношения с РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Кораблекрушение у берегов итальянской Калабрии. История американки, помогающей украинским беженцам в Австрии. Почему тысячи французов выступают против пенсионной реформы.
Миграция30 марта 2023 г.26:30 мин.
external

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?
Политика24 марта 2023 г.44:09 мин.

Интервью "Досье" с бежавшим офицером ФСО Глебом Каракуловым

dossier.center
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На церемонии вступления Финляндии в НАТО, 4 апреля

НАТО лишила РФ "пространства для ошибки" по поводу Финляндии

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии13 ч. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество16 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество12 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты14 ч. назад
Восстановление разрушенных домов в Буче

Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев

Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев

Конфликты4 апреля 2023 г.
На главную страницу