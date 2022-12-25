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Спасательная операция после схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс на западе Австрии
Спасательная операция после схода лавины на горнолыжном курорте Лех/ЦюрсФото: LECH ZÜRS TOURISMUS/dpa/picture alliance
КатастрофыАвстрия

После схода лавины в Австрии продолжают поиски двух человек

Даниил Сотников | Анна Неверова
37 мин. назад

В поисково-спасательной операции принимают участие 200 человек и восемь вертолетов.

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По последним данным после схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии числятся без вести пропавшими два человека. Об этом сообщило вечером в воскресенье, 25 декабря, австрийское агентство APA со ссылкой на представителя совета безопасности земли Форарльберг Кристиана Гантнера.

Согласно этим данным, шесть человек не пострадали. Еще два лыжника получили травмы. Один из них смог самостоятельно добраться до больницы, второго доставили самолетом в клинику в Инсбруке. По поводу судьбы двоих пропавших без вести есть оптимистичный прогноз, отметили в совете безопасности Форарльберга.

Ранее сообщалось, что под снегом могли быть погребены десять человек. В туристическом центре курорта Лех/Цюрс пояснили, что это предположение было основано на видео, которое снял один из посетителей.

В поисковой операции участвуют 200 человек

Лавина сошла около 15.00 по местному времени, накрыв лыжную трассу. В поисковой операции задействовали около 200 человек и восемь вертолетов. С наступлением темноты поиски людей продолжились, место схода лавины осветили с помощью прожекторов.

За несколько часов до происшествия лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте Австрии - Зельдене. Как сообщает газета Kronen Zeitung, изначально предполагалось, что во время ее схода мог пострадать один человек, однако в ходе спасательной операции никого найти не удалось и поиск прекратили спустя два с половиной часа.

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