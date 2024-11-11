Без шансов? Что ждет российских уклонистов в ФРГ

Не подлежащее апелляции решение Высшего административного суда Берлина-Бранденбурга может свести "на нет" планы сотен российских уклонистов на получение статуса беженца в Германии.

Решение, которое может стать прецедентом, было принято в ходе рассмотрения апелляции на постановление о депортации из ФРГ 22-летнего чеченского уголовника, не имеющего прямого отношения ни к войне в Украине, ни к воинской службе. Суд отверг его аргументы насчет возможного призыва в армию и отправки на войну и подробнейшим образом разъяснил, что в России срочникам не грозит отправка в зону боевых действий в принципе. Решение было принято в конце августа 2024 года, однако оказалось в руках журналистов лишь сейчас. В этой истории DW разбиралась совместно с tagesschau.de - онлайн-версией ведущей информационной программы первого канала телевидения ФРГ.

С чего все началось: чеченский преступник опротестовал свою депортацию

Решение Высшего административного суда Берлина-Бранденбурга касалось не уклониста из России, а 22-летнего уголовника чеченского происхождения, который пытался опротестовать постановление властей о своей депортации из Германии. Уроженец Чечни жил в ФРГ с 2012 года, регулярно конфликтовал с законом, был осужден на два года и девять месяцев лишения свободы, а, находясь за решеткой, совершил еще одно преступление, избив сокамерника.

В 2023 году власти Берлина предписали ему покинуть территорию ФРГ, однако чеченец опротестовал это решение в суде. Он аргументировал свою апелляцию тем, что, во-первых, у него не осталось родных в Чечне, поскольку все родственники переехали в Германию. А во-вторых, что в случае возвращения в Чечню его призовут в армию и принудительно отправят воевать в Украину.

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Суд эту апелляцию отклонил. Решение занимает 16 страниц мелким шрифтом, содержит ссылки на десятки источников (публикаций министерств и ведомств стран ЕС, международных правительственных и неправительственных организаций, немецких и российских СМИ), подробнейшим образом анализирует ситуацию с призывом на воинскую службу в России, комплектованием войск и тщательно оценивает риски для солдат-срочников оказаться в зоне боевых действий. По данным пресс-службы суда, его подготовка заняла несколько дней.

Суд признает, что призывников из Чечни действительно могут отправить в зону так называемой "СВО" в составе "добровольческих батальонов", но при этом указывает на то, что депортируемый из Германии чеченец вовсе не обязан селиться в Чечне, а может выбрать для проживания любой регион России по своему усмотрению.

Суд далее отмечает, что уроженцев Чечни, проживающих за пределами республики, призывают в ВС РФ на общих основаниях и не отправляют на войну. А воинская служба в других регионах России не может считаться "бесчеловечным обращением" (угроза "бесчеловечного обращения" - это еще одна причина, предусмотренная законом, для предоставления убежища в ФРГ). Таким образом, угроза призыва в армию в РФ не может быть причиной для нахождения в Германии.

Возможные последствия для уклонистов

В Германии нет прецедентного права, как в США. Но поскольку речь идет решении суда высшей инстанции, регулирующем работу государственных органов сразу в двух немецких федеральных землях и не подлежащем апелляционному обжалованию, оно может стать образцом для остальных органов государственной власти и тем самым создать своего рода прецедент.

По словам адвоката Мерсада Смаджича (Mersad Smajic), который представляет интересы 22-летнего чеченца, именно это уже произошло и решение по сути уже стало прецедентом: административный суд в городе Халле (Саксония-Анхальт) в аналогичном случае также принял решение о высылке чеченца и подробно сослался на решение Высшего административного суда в Берлине.

Руководитель немецкой НКО Connection, помогающей уклонистам, Руди Фридрих (Rudi Friedrich) подтверждает: решение Высшего административного суда по сути имеет характер прецедента, поскольку на него должны ориентироваться суды нижестоящей инстанции Берлина и Бранденбурга. Суды других земель хотя и могут решать иначе, однако пример из Саксонии-Анхальт показывает, что они предпочли придерживаться уже имеющихся решений.

Координатор правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Молдовой, странами Южного Кавказа и Центральной Азии Робин Вагенер (Robin Wagener) резко критикует решение суда и говорит, что оно ни в коем случае не должно создавать прецедент: "Я не понимаю этого решения. Есть масса свидетельств того, что на войну отправляют плохо подготовленных срочников. Тот, кто уклоняется от службы в российской армии, должен иметь право на защиту в Германии".

Робин Вагенер Фото: DW

Что говорят правозащитники о шансах уклонистов в ФРГ

Российские правозащитники утверждают, что это не первое решение немецкого суда, опирающееся на устаревшие данные о происходящем в России. Артем Клыга, руководитель юридического отдела Движения сознательных отказников, указывает, что подобных судебных решений по всей Германии уже больше десяти.

"Правоприменительная практика в Германии, к сожалению, воспринимает с сильным опозданием происходящее в России. Момент, когда можно было говорить о том, что срочникам не грозит война - в прошлом. Ведь после начала боев в Курской области туда стали переводить срочников из других регионов", - говорит Артем Клыга.

Алексей Козлов, правозащитник из берлинской организации Solidarus, рассказывает, что он с коллегами отговаривает призывников из России от попыток получить убежище в Германии. "Это худший вариант, - говорит Козлов. - Тем, кто обращается к нам, мы говорим, что этого лучше не делать".

"Оснований для получения международной защиты у уклонистов нет, - продолжает Козлов. В то же время, по его словам, российским уклонистам депортация из Германии не угрожает, поскольку власти в первую очередь высылают лиц, совершивших уголовные преступления.

Козлов говорит, что можно избежать призыва, не покидая границ России. Главное - не жить по месту регистрации, игнорировать повестки и не ходить в военкомат. "Если человек, находясь в России, не хочет быть призванным в армию, то в 90 процентах случаев ему это удается", - утверждает правозащитник.

Артем Клыга Фото: Privat

Число депортаций из ФРГ в РФ растет

Решение Высшего административного суда Берлина-Бранденбурга принято на фоне растущего числа депортаций россиян из Германии. Так, за первые восемь месяцев 2024 года в Россию было выслано 32 человека. Это в четыре раза больше, чем за предыдущий год.

Как следует из документов МИД Германии, оказавшихся в распоряжении журналистов, россиян высылают из ФРГ через "третьи страны". Причем немецкие полицейские сопровождают их до аэропорта пересадки, где передают на руки службам безопасности авиакомпаний. В документах МИД не названы аэропорты, через которые депортируют россиян. Предположительно, речь может идти о Белграде и о Стамбуле, поскольку через аэропорты этих стран возможны перелеты в Россию сербской или двумя турецкими авиакомпаниями.

Прошение об убежище от мужчин из РФ: лишь 1% положительных решений

По состоянию на конец августа 2024 года заявки об убежище в Германии подал 5381 российский мужчина в возрасте от 18 до 45 лет. Положительное решение было вынесено всего в 57 случаях. Чуть меньше половины заявлений были или отозваны самими заявителями, или отклонены властями по формальным причинам (например, из-за несоблюдения положений Дублинского соглашения, которое предписывает подавать заявление на убежище в той стране, через границу которой претенденты въехали в ЕС).

При этом в 2022 году, после объявления в России "частичной мобилизации", МВД ФРГ обещало защиту уклонистам из РФ. В сентябре того же года в ходе правительственной конференции в Берлин представитель МВД Германии Максимилиан Калль (Maximilian Kall). отвечая на вопрос DW по поводу убежища для уклонистов, заявил: "Мы изменили практику принятия решений в Федеральном ведомстве по делам беженцев. Дезертирство или отказ от прохождения воинской службы считаются основанием для предоставления защиты". Однако после завершения "частичной мобилизации" власти ФРГ практически перестали присваивать статус беженца мужчинам из России, подчеркивая разницу между уклонением от мобилизации и отправки на фронт и уклонением от обычной службы по призыву.

22-летний чеченец, по делу о депортации которого было принято решение с далеко идущими последствиями, по-прежнему находится в Германии. Его адвокат 18 октября - то есть спустя примерно два месяца после постановления суда - подал жалобу на положение приговора о недопустимости апелляции решения, и должен теперь в срок до 18 ноября предоставить суду обоснование своей жалобы. После чего суд решит, допустит ли апелляцию или нет.