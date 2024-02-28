Бестселлер о пионерах из России вышел на немецком

В Германии опубликована книга о любви подростка и вожатого. Роман российско-украинского авторского дуэта сначала стал бестселлером в России, теперь будет покорять сердца немецких читателей.

В издательстве Blanvalet в среду, 28 февраля, вышла книга, которая в России уже стала бестселлером. Роман "Лето в пионерском галстуке" на немецком книжном рынке появился под названием "Du und ich und der Sommer" ("Ты и я и лето"). Эта книга рассказывает историю подростка, влюбленного в вожатого пионерского лагеря.

Вышедший в 2021 году в издательстве "Попкорн букс" роман "Лето в пионерском галстуке" Катерины Сильвановой и Елены Малисовой в России стал настоящим бестселлером, несмотря на развернутую кампанию против этой книги и самих авторов. Так, отношения пионера Юры и вожатого Володи, описываемые в книги, сильно возмутили Захара Прилепина, Никиту Михалкова, Дмитрия Киселева и других российских пропагандистов, которые увидели в тексте "пропаганду ЛГБТ". В России на писательниц началась травля.

Елена Малисова и Катерина Сильванова Фото: Penguin Random House/dpa/picture alliance

32-летняя Катерина Сильванова, проживавшая восемь лет в России, родилась в Харькове, куда она вернулась посла начала войны в Украине. Ее соавтор - 37-летняя Елена Малисова - после 2022 года переехала жить в Германию - в Росток. В феврале 2023 года авторы романа "Лето в пионерском галстуке" были внесены министерством юстиции России в реестр "иностранных агентов".

Елена Малисова: Москва выбрала ЛГБТ-движение внутренним врагом

Немецкое издательство так анонсировало эту книгу: "Российско-украинский авторский дуэт чутко и трогательно рассказывает об особой истории любви в стране, где быть другим и сегодня наказуемо". "Каждой диктатуре нужен внешний враг и внутренний, - заявила Елена Малисова немецкому информационному агентству dpa. - В качестве внешнего врага Москва выбрала себе Украину и все страны свободного мира, которые оказывают ей поддержку. В качестве внутреннего врага - движение ЛГБТК+". В ноябре 2023 года несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" было признано в России экстремистской организацией.

Писательницы представят свой роман на Лейпцигской книжной ярмарке 21 и 22 марта.

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