Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 мая.

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий cубботы, 27 мая (время московское).

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Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ в Брянской области, сообщают Telegram-каналы 112 и Shot . По информации 112, инцидент произошел на дороге Бровничи - Сушаны. В результате атаки погибли двое военнослужащих.

Между тем Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник пишет, что в село Сушаны пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа. Сообщается также о попытке прорыва около села Бровничи, где сейчас идут бои. В районе, по словам источника, объявлен план "Эдельвейс", который предполагает общий сбор сотрудников правоохранительных органов. Мирные жители укрываются в подвалах, а на улицах слышны выстрелы.

Беспилотники атакуют нефтепроводы в РФ

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В Тверской области вблизи деревни Ерохино Андреапольского округа упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщила пресс-служба правительства региона. В результате инцидента никто не пострадал. "В настоящее время на месте работают оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.

До этого ряд Telegram-каналов сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающую станцию, расположенную недалеко от деревни Ерохино. В атаке, как пишут Baza, Mash и Shot, были задействованы два беспилотника. "Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв - в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет", - пишет Baza. Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".

Утром 27 мая два беспилотника атаковали нефтепровод возле деревни Литвиново Невельского района Псковской области, сообщал в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников. В результате атаки было повреждено административное задание нефтепровода, пострадавших нет. Как указывала Baza, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти".

Хроника событий 27 мая 00.00-13.59 >>>

Хроника событий 26 мая 14.00 - 23.59 >>>

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