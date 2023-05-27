  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
БПЛА (фото из архива)
Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Беспилотники атакуют нефтепроводы в РФ

Жан Рофе
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 мая.

https://p.dw.com/p/4RtHS

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий cубботы, 27 мая (время московское).

++15.00++

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ в Брянской области, сообщают Telegram-каналы 112 и Shot. По информации 112, инцидент произошел на дороге Бровничи - Сушаны. В результате атаки погибли двое военнослужащих.

Между тем Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник пишет, что в село Сушаны пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа. Сообщается также о попытке прорыва около села Бровничи, где сейчас идут бои. В районе, по словам источника, объявлен план "Эдельвейс", который предполагает общий сбор сотрудников правоохранительных органов. Мирные жители укрываются в подвалах, а на улицах слышны выстрелы.

Беспилотники атакуют нефтепроводы в РФ

++14.15++

В Тверской области вблизи деревни Ерохино Андреапольского округа упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщила пресс-служба правительства региона. В результате инцидента никто не пострадал. "В настоящее время на месте работают оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.

До этого ряд Telegram-каналов сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающую станцию, расположенную недалеко от деревни Ерохино. В атаке, как пишут Baza, Mash и Shot, были задействованы два беспилотника. "Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв - в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет", - пишет Baza. Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".

Утром 27 мая два беспилотника атаковали нефтепровод возле деревни Литвиново Невельского района Псковской области, сообщал в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников. В результате атаки было повреждено административное задание нефтепровода, пострадавших нет. Как указывала Baza, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти".

Хроника событий 27 мая 00.00-13.59 >>>

Хроника событий 26 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Глава Николаевской области: Россия просто не считает солдат

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра Никос Христодулидис в эксклюзивном интервью DW - об отсутствии перспектив для переговоров по урегулированию ситуации в Украине и о готовности Кипра соблюдать санкции против России, несмотря на то, что они ударили и по его экономике.
Политика19 ч. назад05:05 мин.
external

Война в Украине: как живут люди на деоккупированной территории. Европа в фокусе

Война в Украине: как живут люди на деоккупированной территории. Европа в фокусе

Украина готовится сейчас к контрнаступлению. И в Киеве рассчитывают на успех, помня о том, что оккупированные в начале полномасштабного вторжения районы на севере страны уже удалось освободить. В том числе и село Лукашевку под Черниговом. Оно сильно пострадало в результате войны. Многие дома были разрушены. Но сейчас люди пытаются вернуться к нормальной жизни и благодарны за любую помощь.
Политика25 мая 2023 г.25:52 мин.

Сайт правительства Тверской области

Сообщение пресс-службы правительства Тверской области
xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Офиса президента Украины в Киеве, фото из архива

Украина раскритиковала российские условия прекращения войны

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Политика19 ч. назад05:05 мин.
Пермская школа N12

Пермский педагог: Нельзя превращать школу в бойцовский клуб

Пермский педагог: Нельзя превращать школу в бойцовский клуб

Образование20 ч. назад
Карикатура - карикатурный Илон Маск поджидает за углом мужчину, чтобы ударить его по голове молотком в виде компьютерного чипа.

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Здоровье22 ч. назад
Покупательница в отделе овощей и фруктов немецкого супермаркета

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Предвыборные плакаты в Турции

Выборы в Турции. Победит ли Эрдоган во втором туре?

Выборы в Турции. Победит ли Эрдоган во втором туре?

Политика10 ч. назад
external

Глава Николаевской области: Россия просто не считает солдат

Глава Николаевской области: Россия просто не считает солдат

Политика19 ч. назад03:49 мин.
На главную страницу