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Беспилотники атаковали паром в российском порту "Кавказ"

Ольга Лебедева
23 июля 2024 г.

В результате атаки в порту "Кавказ" Краснодарского края погиб один человек, есть пострадавшие. Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 дронов, в том числе 21 - над аннексированным Крымом и Черным морем.

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Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ"Фото: Serguei Fomine/Russian Look/imago

Беспилотники совершили атаку на паромное судно в российском порту "Кавказ", расположенном в Керченском проливе. В результате утром во вторник, 23 июля, погиб один человек, есть пострадавшие среди членов экипажа и сотрудников порта, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

По его словам, в результате атаки также произошло "локальное" возгорание, на месте работают экстренные службы.

Москва: сбиты 25 украинских дронов

Ранее Минобороны РФ заявило о ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы, а также аннексированный украинский полуостров Крым. Российские ПВО уничтожили в общей сложности 25 ударных дронов, в том числе по два над Брянской и Белгородской областями, а также 21 - над территорией Крыма и акваторией Черного моря, утверждает российское военное ведомство.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за вечер 22 июля и ночь от атак украинских беспилотников пострадали пять жителей региона.

Накануне дроны атаковали НПЗ в Туапсе

Накануне в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м., через несколько часов горения пожар был потушен.

Согласно заявлению Минобороны РФ, в ночь на 22 июля были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. При этом 47 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, где дроны, по данным российских Telegram-каналов, атаковали военный аэродром в Морозовске. Кроме того, восемь беспилотников было сбито над Краснодарским краем, по одному - над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, еще 17 БПЛА - над акваториями Черного и Азовского морей.

 

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