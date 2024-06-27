Беспилотники атаковали химзавод в Тверской области

На заводе в поселке Редкино в результате ночной атаки БПЛА вспыхнул пожар, пишет Baza. Власти уверяют, что пострадавших нет. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 4 дронов над Тверской областью.

Химический завод в поселке Редкино Тверской области в ночь на четверг, 27 июня, был атакован беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило правительство региона. "Над поселком Редкино было две атаки беспилотников, прогремело несколько громких хлопков, летал наш вертолет. Беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод", - цитируют слова властей ряд российских СМИ.

Согласно официальным данным, никто не пострадал. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов в Конаковском муниципальном округе, указали в правительстве региона.

Baza: Пожар и эвакуация персонала

В свою очередь Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванных собеседников указывает, что первый удар по предприятию был нанесен тремя БПЛА около часа ночи по местному времени (совпадает с московским). Один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался, пояснили источники Baza. По их словам, в результате этой атаки был поврежден трубопровод и начался пожар. Второй удар был нанесен двумя часами позднее, в нем участвовал один дрон, который упал в районе цеха №4, пишет Baza. Персонал завода был эвакуирован.

Министерство обороны России заявило, что над тремя регионами РФ ночью было уничтожено семь беспилотников, в том числе четыре - над Тверской областью. Ведомство обвинило в атаке Украину. Официальный Киев не комментировал эти утверждения.