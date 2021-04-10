Беспилотник Ingenuity совершил первый полет на Марсе

В NASA сообщили об успешном полете "марсианского" вертолета, доставленного на Красную планету марсоходом Perseverance.
Спустя более 100 лет после первого механизированного полета на Земле аналогичное достижение совершено на другой планете. На поверхности Марса летательный аппарат Ingenuity ("Изобретательность"), управляемый с Земли инженерами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил вертикальный полет, поднявшись на высоту 3 метра над поверхностью, сообщило американское ведомство в понедельник, 19 апреля.
С этой позиции произведена фотосъемка марсохода Perseverance ("Настойчивость"), прибывшего на Марс 18 февраля. "Сегодня наш созданный для полетов в марсианской атмосфере вертолет доказал, что управляемый моторизированный полет с поверхности другой планеты возможен", - говорится в заявлении NASA.
Как отмечали ранее эксперты, эксперимент с "марсолетом" считается технически крайне сложным, поскольку марсианская атмосфера сильно разрежена и соответствует 1% плотности воздуха на Земле. Такие условия затрудняют применение геликоптера, поскольку могут влиять на требуемые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей. В пользу проекта может, однако, сыграть пониженная гравитация на Красной планете, полагали специалисты.
Предполагается, что похожий на дрон сверхлегкий вертолет Ingenuity совершит до пяти облетов Марса в течение месяца. Мини-вертолет массой 1,8 кг имеет два пропеллера, способных производить 2400 оборотов в минуту - в пять раз больше, чем обычные вертолеты. Кроме того, он оснащен четырьмя солнечными батареями. Разработка Ingenuity стоила около 85 млн долларов (72 млн евро).
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