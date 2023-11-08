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ФРГ тщательно изучит рекомендацию ЕК по переговорам с Киевом

Евгений Жуков
8 ноября 2023 г.

Еврокомиссия изложила свои соображения о выполнении Киевом условий для вступления в ЕС в очень обширном докладе, заявила зампредставителя канцлера ФРГ. Берлину предстоит его очень внимательно изучить, отметила она.

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Флаги ЕС, Украины и Германии
Фото: Tobias SchwarzAFP

Прежде чем принимать конкретное решение по вопросу запуска переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, правительство Германии намерено "основательно изучить" соответствующую рекомендацию Еврокомиссии. Об этом в среду, 8 ноября, заявила на брифинге в Берлине заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопросы DW.

Как отметила Хоффман, комментируя доклад Еврокомиссии, которая ранее в тот же день заявила, что считает условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в основном выполненными, Берлин приветствует, что в Брюсселе отметили прогресс Киева в осуществлении реформ. Однако, по ее словам, доклад Еврокомиссии очень обширный, поэтому его надо очень внимательно изучить, прежде чем в декабре лидеры стран Евросоюза будут обсуждать эту тему на саммите ЕС.

Заместительница официального представителя правительства подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) всегда говорил, что видит Украину и Молдову в будущем "членом большой Европы". Все кандидаты должны соответствовать копенгагенским критериям 1993 года по вступлению стран в Европейский Союз.

Кристиане Хоффман отказалась ответить на вопрос, поддерживает ли правительство Германии начало переговоров с Украиной уже в этом году, передает корреспондент DW.

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