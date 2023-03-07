На 377-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 марта (время московское).

Берлин шокирован видео с расстрелом пленного бойца ВСУ

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Представители немецких властей назвали "шокирующим" распространенное в соцсетях видео с расстрелом пленного украинского военнослужащего. "Если оно достоверное, тогда это военное преступление", - заявил во вторник представитель МИД ФРГ.

Германия, независимо от этого случая, уже помогает Украине в расследовании военных преступлений. В 2022 году Германия предоставила Украине материалов для криминалистической экспертизы почти на 12 миллионов евро, подчеркнул представитель МИДа.

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Представители ВСУ назвали имя военнослужащего, расстрелянного после произнесения фразы "Слава Украине". Видео расстрела распространилось в соцсетях. О нем, в частности, в своем вечернем обращении упоминал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского появилась информация, что, по предварительным данным, это военнослужащий этой бригады Тимофей Шадура, числящийся пропавшим без вести с 3 февраля. Он пропал после боев в районе Бахмута. "Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Месть будет неотвратимой", - написали представители бригады в соцсетях.

В Европе увеличилось число заключенных журналистов

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В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа приводятся в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приводятся в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.

За решеткой в странах-членах Совета Европы и в Беларуси по состоянию на конец 2022 года находились 127 журналистов. Большинство из них – 52 – в Турции. В России и на оккупированных ей украинских территориях – 22 и 14 соответственно. В Беларуси – 32, в Азербайджане – 4, по одному человеку в Грузии, Польше и Великобритании (Джулиан Ассанж). Число заключенных журналистов в Европе увеличилось на 60 процентов по сравнению с 2021 годом, говорится в докладе.

Минобороны Украины прокомментировало видео с расстрелом украинского военнопленного

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Минобороны Украины призвало сограждан проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, предположительно ставшего жертвой расстрела российскими военными. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях в понедельник. "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение", - написала в Facebook заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она заметила, что "соцсети и тактичность - несовместимы", и призвала дождаться, когда личность погибшего будет официально подтверждена.

Хроника событий 7 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

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