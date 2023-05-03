Берлин резко осудил приговор Роману Протасевичу

"ПриговорРоману Протасевичу - еще один пример безжалостного подавления белорусским режимом демократических сил и независимых СМИ". Так по просьбе DW прокомментировали в МИД Германии решение суда в Минске, осудившего в среду, 3 мая, бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta на 8 лет лишения свободы.

Правительство Германии потребовало от властей Беларуси прекратить систематические репрессии и освободить политических заключенных, число которых, указывается в комментарии МИД ФРГ, уже превысило 1400 человек.

Дело Nexta и самолет Ryanair

Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Помимо Протасевича, по нему проходили основатель Nexta Степан Путило и бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик. Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, их судили заочно.

Прокуратура Беларуси ранее требовала приговорить Протасевича к 10 годам, но при этом просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока.

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.

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