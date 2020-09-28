Берлин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить бои

Правительство Германии призвало власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и урегулировать конфликт путем переговоров. В Берлине "очень обеспокоены" эскалацией конфликта, в результате которой есть погибшие и раненые, заявила в среду, 30 сентября, официальный представитель МИД ФРГ.

При этом она не ответила прямо на вопрос о том, считает ли правительство Германии Нагорный Карабах частью Азербайджана, и подчеркнула важность возвращения сторон карабахского конфликта за стол переговоров.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Ереван и Баку к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. "Я встревожен новостью о новых, массированных столкновениях между Арменией и Азербайджаном по всей линии конфликта", - заявил Мас 27 сентября. Он подчеркнул, что стороны конфликта должны "немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам".

Эскалация карабахского конфликта

Бои на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана продолжаются уже четвертый день подряд, принимая все более ожесточенный характер. 27 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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