 Берлин призвал Москву найти и наказать виновных в отравлении Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 24.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Берлин призвал Москву найти и наказать виновных в отравлении Навального

Федеральный канцлер и глава МИД ФРГ отметили выдающуюся роль Навального в политической оппозиции в России.

Алексея Навального транспортируют в ФРГ

Алексея Навального транспортируют в ФРГ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Совместное заявление политиков было опубликовано в понедельник, 24 августа, вскоре после того, как врачи берлинской клиники  "Шарите" сообщили, что результаты клинических исследований "указывают на отравление Алексея Навального".

"Учитывая выдающуюся роль Навального в политической оппозиции в России, власти страны теперь настоятельно призываются расследовать это преступление в условиях полной прозрачности", - отмечается в заявлении.

Чем могли отравить Навального 

Ранее в тот же день руководство "Шарите" заявило о том, что несколько независимых лабораторных исследований подтвердили воздействие на организм Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, отметили в "Шарите".

Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, применяются при миастении, невритах, амиотрофическом склерозе, болезни Альцгеймера, психических патологиях. Они широко используются в качестве инсектицидов и известны также как боевые отравляющие вещества. К их семейству относится, в частности, отравляющее вещество "Новичок". Кроме того, ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения.

По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 09:04

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси и Навальный в реанимации. DW Новости (20.08.2020)  

Алексей Навальный в коме: где его будут лечить? (20.08.2020)  

Также по теме

Berlin Charité Krankenhaus

Немецкие врачи считают, что Навальный был отравлен 24.08.2020

Медицинские тесты свидетельствуют об отравлении Навального, заявили специалисты клиники "Шарите" в Берлине, где лечится российский оппозиционер.

Реклама

Самые читаемые

Марш новой Беларуси: как прошла самая массовая акция за всю историю страны  

Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли до 250 тысяч человек  

Организатор транспортировки Навального считает, что он выключен из политики на месяцы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно