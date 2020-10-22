Берлин приветствует присуждение премии Сахарова оппозиции Беларуси

Правительство Германии приветствует присуждение премии Сахарова оппозиции Беларуси. "Мы поздравляем лауреатов. Мы поздравляем все белорусское демократическое движение с заслуженными почестями", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 23 октября.

Официальный Берлин особо выделил храбрость, решительность протестующих против фальсификации результатов президентских выборов, против произвола и насилия, а также мирный характер митингов. Участники акций протеста заслуживают "нашу солидарность и поддержку", подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

Спикер Европарламента Давид Сассоли накануне объявил, что премии удостоена демократическая оппозиция Беларуси, которую представляет экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская и еще 9 человек. Эту группу выдвинули три крупнейшие фракции Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП), социал-демократы и "Обновить Европу".

Третий лауреат премии Сахарова из Беларуси

Группа оппозиционеров стала уже третьим лауреатом премии Сахарова из Беларуси. В 2004 году ее получила Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году - Александр Милинкевич как лидер демократической оппозиции республики.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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