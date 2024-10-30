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Берлин пригрозил санкциями КНДР за поддержку войны в Украине

Жан Рофе
30 октября 2024 г.

Германия оставляет за собой право на ужесточение санкций против КНДР, если подтвердится информация о переброске северокорейских войск в Россию, сообщил МИД ФРГ.

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Солдаты КНДР на параде (фото из архива)
Солдаты КНДР на параде (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских солдат в войне против Украины. "Если сведения о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительные санкции", - заявил в среду, 30 октября, официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer), отвечая на вопрос DW.

По его словам, позиция Берлина была донесена до временного поверенного в делах Северной Кореи, который ранее был вызван в германское внешнеполитическое ведомство. "Мы убедительно призвали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку России", - указал Фишер.

В ходе пресс-конференции в Берлине представитель МИД ФРГ также рассказал, что Германия обсудила с Китаем выводы НАТО и США о переброске северокорейских солдат в Россию.

США и НАТО подтвердили переброску сил КНДР в Курскую область

Накануне Пентагон заявил, что несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области, а часть из них уже находится в этом регионе. "Мы по-прежнему обеспокоены, что Россия собирается задействовать этих солдат в бою или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курске", - отметил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. В Пентагоне оценивают численность переброшенных сил в 10 тысяч человек.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о переброске северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область. В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в России подготовку к участию в боевых действиях. Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь предположительно идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках КНДР.

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