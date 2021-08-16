Берлин отнес Турцию к странам с высоким риском заразиться ковидом

В связи с ростом показателей заболеваемости COVID-19 в Турции Германия причислила эту страну к регионам с повышенным риском заразиться коронавирусом. В разгар отпускного сезона, с полуночи вторника, 17 августа, вступили в силу ужесточенные правила для возвращающихся с популярных курортов.

Согласно сообщению Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), въезжающие в Германию из Турции лица, если они не были вакцинированы или не переболели ковидом, должны 10 дней находиться в карантине (для детей младше 12 лет - 5 дней). Самоизоляция может быть прервана с пятого дня в случае негативного результата теста на коронавирус.

В начале июля Турция значительно смягчила меры по борьбе с коронавирусом: был отменен комендантский час в ночное время, вновь открылись рестораны, были разрешены свадьбы и прочие торжества с участием гостей. Однако в конце июля прирост числа инфицированных SARS-CoV-2 в Турции резко увеличился, в последнее время ежедневно регистрируется порядка 20 тысяч новых случаев.

Показатель заражаемости в ФРГ растет при низком уровне смертности

Для сравнения: в Германии при аналогичной численности населения 17 августа было зарегистрировано 3912 новых случаев заболевания, неделю назад этот показатель составлял 2480 случаев. Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений составил 37,4 случая на 100 тысяч жителей. Накануне он был равен 36,2, а неделей ранее - 23,5.

В то же время показатели динамики летальных исходов вследствие ковида и уровень загруженности отделений интенсивной терапии в клиниках остаются уже долгое время относительно низкими.

В Германии одну дозу вакцины получили 63,3 процента, полностью привиты 57,5 процента населения.

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