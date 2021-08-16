 Берлин отнес Турцию к странам с высоким риском заразиться ковидом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Берлин отнес Турцию к странам с высоким риском заразиться ковидом

Германия внесла Турцию в список регионов с повышенным риском заразиться коронавирусом, ужесточены правила для въезжающих из этой страны. В Турции выявляют по 20 тыс. новых случаев в день, в ФРГ - примерно в 5 раз меньше.

Пляж в Анталье

Пляж в Анталье

В связи с ростом показателей заболеваемости COVID-19 в Турции Германия причислила эту страну к регионам с повышенным риском заразиться коронавирусом. В разгар отпускного сезона, с полуночи вторника, 17 августа, вступили в силу ужесточенные правила для возвращающихся с популярных курортов.

Согласно сообщению Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), въезжающие в Германию из Турции лица, если они не были вакцинированы или не переболели ковидом, должны 10 дней находиться в карантине (для детей младше 12 лет - 5 дней). Самоизоляция может быть прервана с пятого дня в случае негативного результата теста на коронавирус.

В начале июля Турция значительно смягчила меры по борьбе с коронавирусом: был отменен комендантский час в ночное время, вновь открылись рестораны, были разрешены свадьбы и прочие торжества с участием гостей. Однако в конце июля прирост числа инфицированных SARS-CoV-2 в Турции резко увеличился, в последнее время ежедневно регистрируется порядка 20 тысяч новых случаев.

Показатель заражаемости в ФРГ растет при низком уровне смертности

Для сравнения: в Германии при аналогичной численности населения 17 августа было зарегистрировано 3912 новых случаев заболевания, неделю назад этот показатель составлял 2480 случаев. Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений составил 37,4 случая на 100 тысяч жителей. Накануне он был равен 36,2, а неделей ранее - 23,5.

В то же время показатели динамики летальных исходов вследствие ковида и уровень загруженности отделений интенсивной терапии в клиниках остаются уже долгое время относительно низкими.

В Германии одну дозу вакцины получили 63,3 процента, полностью привиты 57,5 процента населения.

Смотрите также:

  • Инсталляция японской художницы Тихару Сиота

    В память о жертвах пандемии

    Карлсруэ, март 2021 года

    Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

  • Белые кресты на брусчатке в Праге

    В память о жертвах пандемии

    Прага, март 2021 года

    На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

  • Шарики в Рио-де-Жанейро

    В память о жертвах пандемии

    Рио-де-Жанейро, август 2020 года

    Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

  • Лодка, украшенная цветами и свечами, в Амстердаме

    В память о жертвах пандемии

    Амстердам, июль 2020 года

    В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

  • Мемориал в память о погибших врачах

    В память о жертвах пандемии

    Сан-Сальвадор, март 2021

    Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

  • свечи в Цюрихе

    В память о жертвах пандемии

    Цюрих, ноябрь 2020 года

    Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

  • Инсталляция It is like it is в центре Кельна

    В память о жертвах пандемии

    Кельн, май 2020 года

    Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

  • Нью-Йорк. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших

    В память о жертвах пандемии

    Нью-Йорк, март 2021 года

    Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

  • Скульптура ангела в Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

  • Статуи в память о погибших медработниках в Санкт-Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

  • Памятник медикам - жертвам пандемии в Мадриде

    В память о жертвах пандемии

    Мадрид, декабрь 2020 года

    Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

  • Памятник жертвам коронавируса в итальянском городе Кодоньо

    В память о жертвах пандемии

    Кодоньо, февраль 2021 года

    В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:12

В Турции ждут туристов из России, Украины и Беларуси (10.05.2021)

Контекст

Отдых в Турции. Туристов ждут с 1 июня, несмотря на коронавирус

Турбизнес Турции потерял из-за пандемии миллиарды евро. Жесткими ограничениями для местного населения и освобождением от них туристов власти пытаются спасти туристический сезон 2021 года.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии выработали новые правила по борьбе с пандемией (11.08.2021)  

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

Зачем Греция строит стену на границе с Турцией (02.08.2021)  

Пожары в Турции: огнем охвачены Манавгат, Бодрум и Мармарис (30.07.2021)  

Также по теме

BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

COVID-19: показатель заражаемости в Германии за неделю вырос в полтора раза 16.08.2021

Показатель заражения SARS-CoV-2 в Германии за неделю вырос с 23,1 до 36,2 случая на 100 тысяч человек.

29.08.2019 ARCHIV - 29.08.2019, Bayern, Nürnberg: Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit (BA), spricht in der BA-Zentrale während einer Pressekonferenz zur Entwicklung des Arbeitsmarktes vom August 2019. Der massive Ansturm auf Kurzarbeit als eine der Auswirkungen der Corona-Krise wird die Vorlage der März-Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) überlagern. BA-Vorstandschef Detlef Scheele wird am Dienstag (31.03.2020) gemeinsam mit dem Bundesarbeitsminister in Berlin vor die Presse treten. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава агентства по труду: Германия не может позволить себе еще один локдаун 14.08.2021

Гостиничный бизнес, розничная торговля и туризм вряд ли переживут новый карантин, считает глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле. Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 растет.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** Stilisierte Corona-Viren hängen in einem Schaufenster, während im Hintergrund Stühle und Tische vor einem Restaurant stehen. (zu dpa Handel und Gastronomie: Auf dem Weg zurück in die Normalität?) +++ dpa-Bildfunk +++

Показатель заражаемости коронавирусом в Германии продолжает расти 09.08.2021

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за неделю вырос с 17,8 до 23,1 случая на 100 тысяч человек. Канцлер Меркель и премьеры земель говорят совещание по коронавирусу в ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

"Убийцам дают меньше": что белорусы думают о приговоре Латыпову  

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане  

"Талибан" захватил Афганистан: что будет с местными сотрудниками бундесвера?  