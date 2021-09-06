Берлин опроверг утверждения о немецком финансировании Навального

"Тот факт, что официальные российские инстанции конструируют обвинение Германии в опосредованном финансировании Навального, это, мягко говоря, абсурд", - так официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) прокомментировала утверждение российских властей о том, что деятельность руководителя Фонда борьбы с коррупцией в России якобы оплачивалась сотрудниками немецкого и американского посольств в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что "зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам".

Вопиющее нарушение тайны личных данных

Такие обвинения в адрес сотрудников немецкого посольства из числа граждан России правительство Германии, сказала Зассе, "приняло к сведению с величайшим недоумением". В МИД ФРГ возмущены публикацией в России списка лиц, якобы поддерживающих Алексея Навального, считая это вопиющим нарушением тайны персональных данных, а значит, и личных прав.

Посольство ФРГ в Москве

"Мы со всей ясностью осуждаем такую практику и требуем соблюдать тайну личных данных наших сотрудников и сотрудниц, - заявила Зассе. - Кроме того, мы в очередной раз требуем немедленно освободить Алексея Навального, осуждение которого на тюремный срок было осуществлено на основании приговора, который Европейский суд по правам человека признал произволом и очевидно неадекватным". Поэтому, пояснила она, и лишение Навального свободы противозаконно и представляет собой нарушение Россией своих обязательств по Конвенции о правах человека.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что в преддверии выборов в Государственную думу нажим на инакомыслящих продолжает нарастать", - констатировала Андреа Зассе.

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