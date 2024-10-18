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Берлин: Москва не придерживается Будапештского меморандума

Жан Рофе
18 октября 2024 г.

Гарантии безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму нарушаются РФ "каждый день", указало правительство ФРГ на фоне заявлений Владимира Зеленского о ядерном оружии.

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Ведомство федерального канцлера в Берлине (фото из архива)
Ведомство федерального канцлера в Берлине (фото из архива)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Правительство Германии подтвердило нарушение Россией Будапештского меморандума, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский. То, что Россия не придерживается документа, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны других участников соглашения, "мы видим каждый день", сказал в пятницу, 18 октября, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в Берлине.

Представитель министерства иностранных дел ФРГ, в свою очередь, отметил, что Украина - "единственная страна в мире", которая "когда-либо обладала ядерным оружием и отказалась от него". Взамен она получила гарантии, в том числе касающиеся сохранения ее территориальной целостности и суверенитета. Однако Россия "попирает Будапештский меморандум".

Зеленский: Либо у Украины будет ядерное оружие, либо она будет в НАТО

Выступая на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе 17 октября, Зеленский заявил, что у Украины есть только два варианта гарантий безопасности - вступить в НАТО или получить ядерное оружие, и Киев выступает за первый. Украинский лидер рассказал, что обсуждал этот вопрос в том числе с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Он упомянул в этом контексте Будапештский меморандум, подписанный Украиной, Россией, Великобританией и США в 1994 году.

"Кто из этих больших стран, из этих ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому у нас так. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита, - либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", - сообщил Зеленский детали его беседы. Он добавил, что Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие и что Трамп его "услышал" и сказал: “У вас справедливые аргументы”.

Чуть позже Зеленский уточнил, что Киев никогда не заявлял о подготовке к разработке ядерного оружия как раз потому, что в качестве гарантии безопасности Украина рассматривает исключительно членство в альянсе.

Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия и подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой "соответствующую реакцию" России.

"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет, сказал Путин в пятницу, 18 октября, на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. - Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах".

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